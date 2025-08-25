همزمان با هفته دولت ۱۴۰۴، مجموعه‌ای از طرح‌های عمرانی، مسکونی و بازآفرینی شهری در استان فارس با اعتباری بیش از ۴۷۰ هزار میلیارد ریال افتتاح و عملیات اجرایی شماری از طرح‌ها آغاز می‌شود.

افتتاح و آغاز عملیات اجرایی طرح‌های راه و شهرسازی به ارزش ۴۷۰ هزار میلیارد ریال

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیرکل راه و شهرسازی استان فارس اعلام کرد: به مناسبت هفته دولت امسال، طرح‌های شاخص عمرانی و زیربنایی در استان آماده افتتاح و آغاز عملیات اجرایی هستند.

محمدمهدی عبداللهی گفت: در حوزه حمل‌ونقل، قطعه هفتم آزادراه شیراز – اصفهان به طول ۱۲ کیلومتر و با اعتباری بیش از ۲۲ هزار میلیارد ریال به بهره‌برداری می‌رسد و عملیات اجرایی قطعه هشتم این آزادراه به طول ۱۲ کیلومتر و با اعتباری بیش از ۲۰ هزار میلیارد ریال آغاز خواهد شد. همچنین عملیات اجرایی تقاطع غیرهمسطح اتصال آزادراه شیراز – اصفهان به بزرگراه شیراز – سپیدان با اعتباری بیش از پنج هزار میلیارد ریال آغاز می‌شود.

وی افزود: در همین ایام، ۸۹ کیلومتر طرح‌های بزرگراهی و راه اصلی با اعتباری بیش از ۴۲ هزار میلیارد ریال افتتاح و عملیات اجرایی ۱۱۵ کیلومتر راه‌های اصلی و بزرگراهی با اعتبار بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال آغاز می‌شود.

مدیرکل راه و شهرسازی فارس در حوزه مسکن گفت: چهار هزار واحد نهضت ملی مسکن در مناطق شهری و روستایی افتتاح و عملیات اجرایی ۱۰ هزار واحد دیگر آغاز می‌شود. همچنین عملیات اجرایی شهرک جدید وصال به مساحت ۳۶۰ هکتار آغاز شد.

عبداللهی درباره طرح‌های بازآفرینی شهری بیان کرد: طرح بزرگ بازآفرینی نیکان با مساحت ۴۴ هزار متر مربع و ارزش بیش از ۳۰ هزار میلیارد ریال به بهره‌برداری می‌رسد. علاوه بر این، دو سالن ورزشی در شیراز و جهرم با مجموع مساحت ۳ هزار و ۵۵۰ متر مربع و اعتباری بیش از ۲۴۰ میلیارد ریال افتتاح خواهد شد. عملیات اجرایی طرح‌های بازآفرینی شهری و توسعه فضا‌های شهری در هفت شهر استان نیز با اعتباری بیش از ۲۵۰ میلیارد ریال آغاز می‌شود.

وی همچنین به طرح جوانی جمعیت اشاره کرد و گفت: در این طرح ۱۲ هزار و ۵۰۰ قطعه زمین تخصیص یافته و ۶۹۰۷ قطعه زمین به خانواده‌های شهدا و ایثارگران واگذار خواهد شد.

مدیرکل راه و شهرسازی فارس تأکید کرد: این طرح‌ها با حضور وزیر راه و شهرسازی و استاندار فارس همزمان با هفته دولت در استان افتتاح یا عملیات اجرایی آنها آغاز خواهد شد.