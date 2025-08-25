به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، جلال احمدی، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، با قدردانی از این اقدام بزرگ اخلاقی، گفت: خانواده این بیماران در سخت‌ترین لحظات زندگی با تصمیم اهدای عضو این دو شهروند، نجات بخش دیگران شدند.

حسین قوی پنجه، از روستای مجد شهرستان بشرویه، بر اثر تصادف در طبس دچار مرگ مغزی و به بیمارستان امام رضا (ع) بیرجند اعزام شد.

کلیه‌ها، کبد، قرنیه‌ها و پوست این شهروند به نیازمندان اهدا شد.

همچنین صغری میری مقدم، شهروند بیرجندی متولد ۱۳۴۴، نیز به دنبال خونریزی مغزی به مرگ مغزی دچار شد که پس از انتقال به مرکز پزشکی منتصریه مشهد، کبد و قرنیه‌های چشم وی برای نجات جان بیماران نیازمند اهدا شد.