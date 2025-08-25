مهلت ارسال آثار به سی و دومین اجلاس سراسری اقامه نماز تا ۳۱ شهریور ماه تمدید شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیر ستاد اقامه نماز استان مرکزی گفت: با توجه به استقبال گسترده علاقمندان مهلت ارسال آثار به سی و دومین اجلاس سراسری اقامه نماز با موضوع اقامه نماز، مادران، فرزندان و فناوریهای نوین و راهبردی تا ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴ تمدید شد.
حجت الاسلام علی رودبارانی افزود: امسال اجلاس نیمه مهرماه به میزبانی استان گیلان برگزار خواهد شد.
او فرصتها و تهدیدهای زیست فناورانه در تربیت دینی فرزندان، توسعه و ترویج فرهنگ نماز با فرصتهای فناوریهای ارتباطات و اطلاعات، بازسازی شخصیت متعالی دینی معنوی آینده سازان در عصر رشد فناوریهای نوین و نقش مادران در فرهنگ سازی نماز از جمله محورهای این اجلاس عنوان کرد.
مدیر ستاد اقامه نماز استان مرکزی گفت: تولید محتوا و برنامههای آموزشی و تربیتی برای اقشار مختلف به خصوص متخصصان، اساتید حوزه و دانشگاه، پدران و مادران و فرهنگیان قسمتی از برنامههای اجلاس است تا با استفاده از نظرات عموم مردم، دانش آموزان، دانشجویان طلاب، فرهنگیان و مادران از آموزههای این رویداد بهرهمند شوند.
حجت الاسلام علی رودبارانی افزود: علاقمندان میتوانند از طریق سامانه noor.namaz.ir نسبت به ثبت نام و ارسال آثار اقدام کنند.