وزیر ورزش و جوانان درگذشت رضا سوختهسرایی را تسلیت گفت
احمد دنیامالی در پیامی درگذشت پهلوان رضا سوختهسرایی، از قهرمانان خوشنام کشتی آزاد و فرنگی ایران، را تسلیت گفت.
«بسمالله الرحمن الرحیم
انا لله و انا الیه راجعون
خبر درگذشت زندهیاد رضا سوختهسرایی، پهلوان نامآشنا و از قهرمانان پرافتخار کشتی ایران، مایه تأسف و اندوه فراوان شد. ایشان از مفاخر ورزش کشور و از چهرههای ماندگار بازیهای آسیایی بودند که نامشان همواره با عزت و صلابت در تاریخ ورزش ایران به یاد خواهد ماند.
این قهرمان فقید، در هر دو رشته کشتی آزاد و فرنگی پرچم میهن عزیزمان را در میادین بینالمللی به اهتزاز درآورد و رقابتها و رفاقتهای ارزشمندش با زندهیاد علیرضا سلیمانی، بخشی ماندگار از فرهنگ پهلوانی و ورزش ایران به شمار میرود.
سوختهسرایی با وجود دستاوردهای درخشان ورزشی، به دلیل همزمانی دوران قهرمانیاش با جنگ تحمیلی، از حضور در میدان المپیک محروم ماند، اما بدون تردید در آن آوردگاه بزرگ نیز میتوانست برای کشور افتخارآفرینی کند. با این حال نام او در کنار «پهلوانباشی» علیرضا سلیمانی برای همیشه با غرور و عزت گره خورده است.
اینجانب ضایعه اندوهبار فقدان این پهلوان بزرگ را به خانواده محترم ایشان، جامعه کشتی و ملت شریف و ورزشدوست ایران تسلیت عرض میکنم و از درگاه خداوند متعال برای آن قهرمان خوشنام، رحمت و مغفرت الهی و برای بازماندگان گرامی صبر و سلامتی مسألت دارم.»