۵ مسافر با ورود ناجی دلیر از غرق شدگی در ساحل سلمانشهر نجات یافتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ روز گذشته در ساحل سلمانشهر حادثهای رقم خورد که جلوهای روشن از ایثار و فداکاری ناجیان غریق را به تصویر کشید.
یک ناجی دلیر موفق شد جان ۵ مسافر گرفتار در امواج را نجات دهد، اما خود در این عملیات دچار حادثه و به بیمارستان منتقل شد.
در لحظات بحرانی برادر وی ـ که خود نیز ناجی غریق است ـ به یاری او شتافت و صحنهای سرشار از برادری، عشق به انسانها و روحیه فداکاری را رقم زد.
ناجیان غریق، قهرمانان خاموشی هستند که امنیت و آرامش مسافران و مردم در سواحل را تضمین میکنند و شایسته قدردانی و حمایت همگانیاند.
ساسان کابلی فرماندار شهرستان عباسآباد به همراه حامدنژاد معاون سیاسی و امنیتی، قلیپور بخشدار سلمانشهر، مهرپرور رئیس هیأت نجات غریق شهرستان با حضور در ساحل شمسآباد سلمانشهر از این ناجی فداکار تجلیل کردند.
فرماندار شهرستان عباسآباد گفت: نظارت بر سواحل و مدیریت طرحهای دریا از وظایف فرمانداری است. در ایام تابستان اقدامات بسیار خوبی در سطح شهرستان انجام شده و ناجیان غریق ما نیز با تلاش شبانهروزی خدمات ارزشمندی را به هموطنان عزیز ارائه میدهند.
کابلی افزود: آنچه برای ما اهمیت دارد توجه مسافران و هموطنان عزیز به هشدارها و توصیههای ناجیان غریق است. اگر این توصیهها جدی گرفته شود، شاهد هیچگونه حادثه ناگوار، غرقشدگی یا فوتی در سواحل شهرستان نخواهیم بود.
وی تصریح کرد: روز گذشته در پلاژ آقای مهرداد خسرو شهری، دو ناجی غریق توانمند و جوانمرد ما توانستند جان ۵ نفر را از خطر غرقشدگی نجات دهند. این در حالی بود که خودِ ناجی نیز جانش را به خطر انداخت. این اقدام نشانهای روشن از مردانگی، فداکاری و روحیه انسانی والای ایشان است که جای تقدیر و تشکر فراوان دارد.
فرماندار شهرستان عباسآباد گفت: امروز در اینجا حضور پیدا کردیم تا از این قهرمانان خاموش قدردانی کنیم و بگوییم در کنارشان هستیم و این مسیر خدمترسانی ادامهداراست.
کابلی ضمن هشدار به مسافران و گردشگران افزود: بار دیگر تأکید میکنم از همه مسافران و هموطنانی که به شهرستان عباسآباد و بهویژه سواحل دریای خزر سفر میکنند، خواهش داریم به نکات ایمنی و توصیههای ناجیان عزیز توجه کنند، رعایت همین موارد باعث میشود با کمترین حادثه مواجه باشیم و ایام خوش و ایمنی را سپری کنند.