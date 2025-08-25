بمناسبت هفته دولت، استاندار مازندران به همراه مدیران کل استان با آرمانهای والای شهیدان تجدید میثاق کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ بمناسبت هفته دولت، مهدی یونسی رستمی استاندار مازندران به همراه جمعی از مدیران کل و مسئولان ارشد استان، صبح امروز با حضور در گلزار شهدای ساری و قرائت فاتحه برای شهدای جنگ تحمیلی و همچنین خانواده شهید هستهای علی باکویی از شهدای تجاوز ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی به ایران، با آرمانهای والای شهیدان تجدید میثاق کردند.
این مراسم معنوی با هدف پاسداشت مقام شامخ شهدا و تأکید بر ادامه راه خدمترسانی صادقانه به مردم برگزار شد.
استاندار مازندران در حاشیه این آیین، با قرائت فاتحه و نثار گل بر مزار شهدا، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره ایثارگران، گفت: هفته دولت فرصتی است تا با نگاهی دوباره به مسیر خدمت، از شهدا الهام بگیریم. آنان با جانفشانی خود، امنیت، عزت و استقلال را برای این سرزمین به ارمغان آوردند.
یونسی رستمی افزود: امروز ما مسئولان باید با تمام توان، در مسیر تحقق آرمانهای آنان گام برداریم.
استاندار مازندران ادامه داد: تجدید بیعت با شهدا، تنها یک آیین نمادین نیست؛ بلکه یادآوری مسئولیت سنگینی است که بر دوش ما است و هر تصمیم و هر اقدام، باید در راستای خدمت به مردم و حفظ کرامت انسانی باشد.
یونسی رستمی گفت: مازندران، با ظرفیتهای عظیم انسانی و طبیعیاش، شایسته بهترینهاست و این مهم جز با همدلی، صداقت و تلاش شبانهروزی محقق نمیشود.
استاندار مازندران با بیان اینکه در این هفته، با نگاهی نو به مأموریتهای دولت، باید امید را در دل مردم زنده کنیم، گفت: شهدا از ما انتظار دارند که در برابر مشکلات، مقاوم باشیم.