به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ بمناسبت هفته دولت، مهدی یونسی رستمی استاندار مازندران به همراه جمعی از مدیران کل و مسئولان ارشد استان، صبح امروز با حضور در گلزار شهدای ساری و قرائت فاتحه برای شهدای جنگ تحمیلی و همچنین خانواده شهید هسته‌ای علی باکویی از شهدای تجاوز ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی به ایران، با آرمان‌های والای شهیدان تجدید میثاق کردند. ‎

این مراسم معنوی با هدف پاسداشت مقام شامخ شهدا و تأکید بر ادامه راه خدمت‌رسانی صادقانه به مردم برگزار شد.

استاندار مازندران در حاشیه این آیین، با قرائت فاتحه و نثار گل بر مزار شهدا، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره ایثارگران، گفت: هفته دولت فرصتی است تا با نگاهی دوباره به مسیر خدمت، از شهدا الهام بگیریم. آنان با جان‌فشانی خود، امنیت، عزت و استقلال را برای این سرزمین به ارمغان آوردند.

یونسی رستمی افزود: امروز ما مسئولان باید با تمام توان، در مسیر تحقق آرمان‌های آنان گام برداریم.

استاندار مازندران ادامه داد: تجدید بیعت با شهدا، تنها یک آیین نمادین نیست؛ بلکه یادآوری مسئولیت سنگینی است که بر دوش ما است و هر تصمیم و هر اقدام، باید در راستای خدمت به مردم و حفظ کرامت انسانی باشد.

یونسی رستمی گفت: مازندران، با ظرفیت‌های عظیم انسانی و طبیعی‌اش، شایسته بهترین‌هاست و این مهم جز با همدلی، صداقت و تلاش شبانه‌روزی محقق نمی‌شود.

استاندار مازندران با بیان اینکه در این هفته، با نگاهی نو به مأموریت‌های دولت، باید امید را در دل مردم زنده کنیم، گفت: شهدا از ما انتظار دارند که در برابر مشکلات، مقاوم باشیم.