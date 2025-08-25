به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، تیم بانوان نیمه‌آزادکار انجمن کونگ‌فو آزاد همدان با مربیگری الهام شهبازی در مسابقات قهرمانی کشور به میزبانی بهشهر مازندران موفق به کسب ۲ طلا، ۳ نقره، ۱ برنز و دو عنوان تیمی شد.

به گفته حسینی‌راد نایب‌رئیس بانوان هیأت کونگ‌فو و هنر‌های رزمی استان، نشان آوران همدان شامل هستی چیت‌ساز و اسرا بیگلری (طلا)، سروین خانی و پریا ایمانی دلشاد و غزل جعفری (نقره) و سارینا قمری (برنز) بودند.

تیم همدان همچنین در رده نونهالان به مقام سوم رسید و کاپ اخلاق کل مسابقات را نیز به دست آورد.