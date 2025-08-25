به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، متن پیام محمد باقر قالیباف، رییس مجلس شواری اسلامی به شرح ذیل است:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

کسب مقام قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی جوانان در رقابت‌های جهانی بلغارستان که بار دیگر رشادت و غیرت فرزندان این ملت در رویارویی با رقیبان را جلوه‌گر ساخت موجب مسرت و شادمانی گردید.

افتخار بدست‌آمده ما را به آینده روشن و درخشان جوانان عزیزمان در راه اعتلا و سربلندی کشور امیدوار و دلگرم می‌سازد.

ضمن عرض تبریک این موفقیت که در آغاز ماه پرفضیلت ربیع‌الاول بدست آمد به ورزشکاران، مربیان، سرپرستان و خانواده‌های این قهرمانان و مردم بزرگوار ایران، تداوم افتخارات فرزندان ملت در عرصه‌های بین‌المللی را از درگاه خداوند متعال آرزومندم.

همچنین شایسته می‌دانم از تلاش‌های اعضای تیم ملی کشتی آزاد جوانان برومندمان در این دوره از رقابت‌ها که به مقام سومی جهان دست یافتند نیز تقدیر نمایم.

محمدباقر قالیباف

رئیس‌مجلس‌شورای‌اسلامی