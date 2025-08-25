پخش زنده
کنسول افتخاری رژیم صهیونیستی در شهر ماستریخت هلند، پس از آنکه اقدامات این رژیم در غزه را چیزی «در حدّ نسلکشی» توصیف کرد، برکنار شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اینترنتی شبکه المیادین نوشت: وزارت خارجه رژیم صهیونیستی، «بنو ووسلی»، کنسول افتخاری خود در شهر ماستریخت هلند، را از کار برکنار کرد.
این اقدام پس از آن انجام گرفت که او در گفتوگوهای رسانهای، انتقاداتی تند علیه "اسرائیل" اظهار داشت و اقدامات این رژیم در نوار غزه را چیزی «حدّ نسلکشی» توصیف کرد.
روزنامهٔ «یدیعوت آحارونوت» نوشت: افزون بر این، ووسلی با گنجاندن بند انتقال سفارت هلند به قدس در توافقهای ائتلافی دولت جدید هلند مخالفت کرده بود.
یک مقام صهیونیست گفت که اظهارات ووسلی «به روابط آسیب رسانده و خشم خاخامها و رؤسای سازمانهای یهودی و مسیحی را برانگیخته است».
این روزنامه همچنین به نقل از یک منبع صهیونیست افزود: «ووسلی بیش از هشتاد سال دارد و دیگر فعال نیست؛ تمام کاری که میکند صدور بیانیههایی علیه اسرائیل است. طی سالهای گذشته نیز شکایتهایی از سوی شخصیتهای برجسته جامعه یهودی علیه او مطرح شده بود».
ووسلی که در سال ۲۰۰۹ به این سمت منصوب شد، حکم انتصاب خود را با امضای شمعون پرز، رئیس وقت رژیم صهیونیستی، دریافت کرده بود.
از سوی دیگر، خود ووسلی تأکید کرد که اتهاماتش علیه تلآویو بر پایهٔ تصاویری است که در سراسر جهان منتشر شده و موجی از انتقادهای بیسابقه را حتی از سوی بزرگترین متحدان غربی این رژیم به همراه آورده است.
او تصریح کرد: «همواره حقیقت را گفتهام و بر مواضعم پایبند ماندهام و هیچگاه حاضر به دروغگویی نبودهام».
در همین حال، تمامی وزیران باقیمانده از حزب «دهه اجتماعی نوین» هلند از دولت استعفا کردند؛ این اقدام ساعاتی پس از آن صورت گرفت که کاسپر فیلدکامپ، وزیر خارجه، به دلیل کارشکنی در برابر تصویب اقدامات بیشتر علیه تلآیو از سمت خود کنارهگیری کرد.