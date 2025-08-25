به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، حسین زنجیرانی گفت: به مناسبت گرامیداشت هفته دولت به ۴ هزار متقاضی طرح جوانی جمعیت که پیش از این در سامانه ثبت نام کرده و تایید شده بودند، برای انجام فرآیند تشکیل و تکمیل پرونده پیامک ارسال شد.

وی افزود: تاکنون در استان قم حدود ۶ هزار قطعه زمین در قالب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به متقاضیان واگذار شده است که سهم شهرک پرنیان از این تعداد ۳۲۷۲ قطعه زمین، سایت قنوات ۲۶۴۶ پلاک و ۵۲ قطعه زمین در هم سایت کهک بوده است.

مدیر کل راه و شهرسازی استان قم گفت: با احتساب ۴ هزار پیامک ارسالی در هفته دولت، در مجموع به بیش از ۱۱۵۰۰ متقاضی جوانی جمعیت قم، پیامک تشکیل پرونده و انجام فرآیند تکمیل آن ارسال شده است.

زنجیرانی فراهانی افزود: در استان قم بیش از ۲۱ هزار ثبت نام طرح جوانی جمعیت در سامانه انجام شده است که از این تعداد حدود ۱۵ هزار متقاضی تایید شده‌اند که برای بیش از ۱۱ هزار متقاضی پیامک اقدامات اولیه و انجام فرآیند تکمیل پرونده ارسال شده است.

براساس ماده چهارم قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، هر خانواده متقاضی طرح سه فرزندی که فرزند سوم و بیشتر آن‌ها از ۲۴ مهر ۱۴۰۰ به بعد متولد شده باشد یا دارای چهار فرزند زیر ۲۰ سال باشند ابتدا در سامانه نهضت ملی مسکن ثبت نام می‌کنند و پس از بررسی پرونده آن‌ها تایید اولیه یا نهایی می‌شوند.