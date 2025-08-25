به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ بنابر اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، در ۲۴ ساعت گذشته منتهی به ساعت ۱۱ روز دوشنبه سوم شهریور بر اساس اندازه‌گیری ذرات معلق به میزان ۲.۵ میکرون، شاخص کیفی هوا در آبادان با ۱۰۱، هندیجان با ۱۲۶، بهبهان با ۱۱۱، رامهرمز با ۱۳۸ و دزفول با ۱۴۹ میکروگرم بر متر مکعب در وضع نارنجی و ناسالم برای گروه‌های سنی حساس قرار گرفتند.

همچنین شاخص کیفی هوا در شادگان با ۱۶۷، اهواز ۱۵۴، ماهشهر با ۱۵۴، امیدیه با ۱۵۲، رامشیر با ۱۵۴، سوسنگرد با ۱۷۳ و اندیمشک با ۱۵۴ میکروگرم در وضع قرمز و ناسالم برای تمامی گروه‌های سنی ثبت شد.

وضعیت هوا در شهر‌های آغاجاری، ملاثانی، هفتکل، باغملک، دزپارت، شوشتر، گتوند، لالی و شوش در وضع زرد و قابل قبول و در شهر‌های مسجدسلیمان و اندیکا در وضع سبز و پاک گزارش شده است.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود، بر اساس این تقسیم‌بندی از صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا ناسالم برای همه گروه‌ها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.