رئیس پژوهشگاه صنعت نفت با اشاره به ضرورت ایجاد همافزایی میان بخشهای مختلف صنعت و دانشگاه، گفت: ناترازی در زنجیره ارزش تنها از مسیر همزبانی و همکاری مشترک قابل رفع است و پژوهشگاه صنعت نفت میکوشد با ارائه توانمندیها و شناسایی چالشها، نقشی فعال در ایجاد این همافزایی و کمک به توسعه ایفا کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عظیم کلانتریاصل امروز در سومین همایش زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی ایران اظهار کرد: ابتدا و انتهای زنجیره ارزش در کشور نیازمند توجه بیشتری است، بهویژه در بخشهایی که جنبه تجربی پررنگتر میشود. با توسعه فیزیکی و گذشت زمان، پیچیدگی تولید در مخازن متعارف و نامتعارف افزایش مییابد و این موضوع لزوم سرمایهگذاری هدفمند برای تأمین خوراک صنایع و تداوم توسعه را بیش از گذشته آشکار میسازد.
وی با بیان اینکه پژوهشگاه صنعت نفت طی سالهای اخیر بیش از ۳۰ برنامه توسعه میدان را اجرا کرده و آزمایشگاههای خاص و توانمندیهای پژوهشی گستردهای در اختیار دارد که میتواند سهم قابلتوجهی در رفع چالشهای مرتبط با افزایش تولید بهویژه در بخش گاز بهعنوان خوراک اصلی صنایع پتروشیمی ایفا کند، تصریح کرد: افزون بر این، پژوهشگاه طیف وسیعی از فعالیتهای مرتبط با فرآیندهای پتروشیمی و پالایشگاهی را دنبال کرده است که نتایج آن در نشستهای تخصصی این همایش نیز ارائه میشود.
کلانتریاصل در ادامه به دو محور مهم دیگر فعالیتهای پژوهشگاه اشاره کرد و گفت: نخست، موضوع کربن و کاهش اثرات آن است که امروز یکی از اصلیترین مسائل جهانی صنعت نفت و پتروشیمی بهشمار میرود. دوم، موضوع تربیت نیروی انسانی متخصص از کف دانشگاههاست که نهتنها نیاز داخلی، بلکه ابعاد بینالمللی نیز دارد و از پشتوانه اجتماعی برخوردار است.
وی افزود: فعالیتهای مرتبط با کاهش اثر کربن اهمیت مضاعفی در صنعت پتروشیمی دارد، چرا که مسیر جهانی حرکت از «سوختمحوری» به «محصولمحوری» تغییر کرده است، بنابراین وزارت نفت، وزارت علوم و دیگر نهادهای مرتبط باید نگاه آیندهنگرانهای در این حوزه داشته باشند و تبدیل مباحث اقلیمی به یک مزیت رقابتی برای کشور را دنبال کنند.
دیجیتال و هوش مصنوعی؛ پیشران توسعه زنجیره ارزش
رئیس پژوهشگاه صنعت نفت با تأکید بر تغییرات سریع قوانین و مقررات زیستمحیطی در دنیا گفت: برخی از محصولاتی که امروز مشکلی ندارند، ممکن است در آینده با محدودیتهای جدی مواجه شوند. از این رو، توجه به روندهای جهانی و بهرهبرداری از تجربیات موفق کشورها در اشتراکگذاری فناوری و دانش میتواند برای ایران نیز راهگشا باشد.
کلانتریاصل یادآور شد: تجربه بهرهبرداری مشترک در بسیاری از کشورهای اروپایی نشان میدهد موضوعات عمومی نباید بهصورت جزیرهای و منفرد پیگیری شوند. شبکه دانش کشور، صنعت نفت، دانشگاهها و شرکتها میتوانند با همکاری یکدیگر چنین اشتراکاتی را شکل دهند و از مزایای آن بهرهمند شوند.
وی همچنین به اهمیت تعیین تکلیف سوخت آینده صنعت دریانوردی اشاره کرد و گفت: این صنعت بهدنبال تضمینهای بلندمدت برای تأمین سوخت آینده است و این موضوع نیازمند توسعه فناوری و توجه به ابزارهای نوین همچون دیجیتال و هوش مصنوعی در زنجیره تأمین است.
حوزه دیجیتال نیازمند حمایت و شبکهسازی ویژه در صنعت نفت
رئیس پژوهشگاه صنعت نفت با بیان اینکه مسائل مبتنی بر دیجیتال بهدلیل توسعه دانشگاهی دیگر مانند گذشته نیستند و امروز جنبه جهانی پیدا کردهاند، تأکید کرد: این حوزه نیازمند حمایت، شبکهسازی و توجه ویژه است، زیرا بخش مهمی از نیاز کشور در این زمینه ایجاد شده و خوشبختانه صنعت نفت در مقایسه با برخی حوزههای دیگر، نقش حمایتی پررنگتری ایفا کرده است.
کلانتریاصل در پایان اظهار کرد: واقعیت این است که حمایت صنعت نفت از فعالیتهای پژوهشی سبب شده بسیاری از پروژهها با شتاب بیشتری پیش برود و این نشان میدهد پیوند میان صنعت، دانشگاه و پژوهشگاه میتواند مسیر توسعه زنجیره ارزش پتروشیمی کشور را هموارتر کند.