دانشجویان دانشکده ریاضی دانشگاه صنعتی شریف با کسب سه نشان طلا و دو نشان نقره به مقام اول در چهل و هفتمین دوره مسابقات ریاضی دانشجویی کشور دست یافتند.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، چهل و هفتمین دوره مسابقات ریاضی دانشجویی کشور از ۲۷ تا ۳۰ مرداد در دانشگاه بوعلی سینای همدان برگزار شد.

در این دوره تیم دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف با سرپرستی کسری علیشاهی، موفق شد رتبه اول این مسابقات را به خود اختصاص دهد.

امیرمحمد قوی، امیرمحمد بندری ماسوله و مهران طلایی خواجه روشنایی موفق شدند نشان طلای این دوره از مسابقات را به خود اختصاص دهند.

همچنین متین یوسفی و مهدی شاولی کوه شور نیز به نشان نقره این مسابقات دست یافتند.