به گزارش خبرگزاری صداوسیما مراسم بدرقه پیکر مهرداد فلاحتگر، هنرمند شناخته‌شده سینما و تلویزیون، صبح دوشنبه در مجتمع فرهنگی و سینمایی وارش بابل برگزار شد و علاقه‌مندان هنر و فرهنگ با حضور خود، به این هنرمند ادای احترام کردند.

در این مراسم، جمعی از هنرمندان، اهالی فرهنگ و مردم بابل حضور یافتند تا به یاد و مقام هنری مهرداد فلاحتگر، آخرین وداع را با وی برگزار کنند. آثار این هنرمند در سینما و تلویزیون ماندگار است و فقدان او، به ویژه برای جامعه هنری استان مازندران و شهرستان بابل، بسیار محسوس خواهد بود.

مراسم وداع با پیکر مرحوم فلاحتگر در مجتمع فرهنگی و سینمایی وارش آغاز شد و سپس پیکر وی از مجتمع سینمایی ارشاد تشییع و برای تدفین در قطعه نام‌آوران آرامستان گله‌محله بابل بدرقه شد.

مهرداد فلاحتگر از چهره‌های شناخته‌شده سینما و تلویزیون ایران بود که در آثار متعددی ایفای نقش کرده است. او در فیلم‌هایی مانند «آدم»، «خانه پدری» و «رستاخیز» و سریال‌های تلویزیونی همچون «ستاره‌های خاکستری» و «روزهای زندگی» حضور داشت. فلاحتگر علاوه بر بازیگری، با تئاتر نیز فعالیت داشت و در چندین نمایش مهم به ایفای نقش پرداخته بود.