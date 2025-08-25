به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، موزه ملی ورزش، المپیک و پارالمپیک به منظور تکریم از مدال آوران ادوار مختلف المپیک مراسمی در ماه تولد این مدل آوران برگزار می‌نماید که با توجه به همزمانی متولدین خرداد، تیر و مرداد با ماه‌های عزاداری محرم و صفر، مراسم جشن تولد متولدین این ماه‌ها با حضور این قهرمانان، خانواده هایشان و مسئولین فدراسیون‌های مربوطه فردا سه شنبه ۴ شهریور ماه ساعت ۹:۳۰ در تالار پارالمپیک واقع در کمیته ملی المپیک برگزار خواهد شد.

این مراسم با حضور ناهید کیانی، محمد نصیری، محمد ابراهیم سیف پور، ابراهیم جوادی، هادی ساعی، علیرضا رضایی، حسن رحیمی، قاسم رضایی، کیانوش رستمی، سعید اسماعیلی، رحمان عموزاده، محمدرضا گرایی و مهران برخورداری برگزار خواهد شد.

همچنین نام و یاد مدال آوران درگذشته امامعلی حبیبی، محمد پذیرایی، توفیق جهانبخت، و محمد علی خجسته پور گرامی داشته خواهد شد.