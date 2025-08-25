به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه هفته دوم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال انگلیس، دیدار مهم تیم منچستریونایتد در خانه فولام با تساوی ۱ – ۱ متوقف شد. رودریگو مونیس در دقیقه ۵۸ زننده گل یونایتد‌ها بود. در سایر دیدار‌ها اورتون در ورزشگاه تازه تاسیس خود با ۲ گل برایتون را مغلوب کرد و دیدار کریستال پالاس و ناتینگام فارست ۱ – ۱ مساوی به پایان رسید.

در آخرین بازی هفته امشب لیورپول مهمان تیم نیوکاسل یونایتد است.

در جدول لیگ برتر انگلیس تیم‌های ۶ امتیازی آرسنال و تاتنهام اول و دوم هستند و تیم تیم چلسی با ۴ امتیاز در رده سوم قرار گرفت.