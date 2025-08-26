به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد از موفقیت سه آموزگار این استان در مرحله ملی جشنواره اصلاح روش‌های آموزش و تحول در محیط یادگیری خبر داد.

میلاد نوشادی گفت: بر اساس اعلام دبیرخانه کشوری این جشنواره، اعظم نیازی از شهرستان بویراحمد در درس ریاضی موفق به کسب رتبه اول کشوری ، ساره خوب‌نژاد از همین شهرستان در درس علوم رتبه دوم کشوری را به دست آورد و مینا بشکوفه از شهرستان گچساران نیز در درس مطالعات اجتماعی حائز رتبه سوم کشوری شد.

نوشادی این موفقیت ارزشمند به معلمان منتخب و جامعه فرهنگیان استان، تبریک گفت و افزود: درخشش آموزگاران ابتدایی کهگیلویه و بویراحمد در سطح ملی بیانگر توانمندی، خلاقیت و تعهد آنان در مسیر ارتقای کیفیت یادگیری دانش‌آموزان است.