وزیر کشور ایران در گفتوگوی تلفنی با همتای پاکستانی خود، آمادگی جمهوری اسلامی ایران را برای کمک به سیلزدگان این کشور اعلام کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد به نقل از سایت خبری «رادیو پاکستان»، وزیر کشور ایران در گفتگوی تلفنی با «محسن نقوی» وزیر کشور پاکستان، ضمن ابراز تأسف عمیق از جانباختن شمار زیادی از شهروندان پاکستانی بر اثر بارشهای شدید و سیلابهای اخیر بهویژه در ایالت خیبر پختونخوا گفت: «پاکستان کشور همسایه و برادر ماست و در این روزهای سخت آمادهایم هرگونه کمکی را برای یاری مردم پاکستان ارائه کنیم».
اسکندر مؤمنی تأکید کرد: ایران همواره در کنار مردم پاکستان ایستاده و خود را شریک غم و اندوه آنان میداند. در این گفتوگوی تلفنی محسن نقوی وزیر کشور پاکستان نیز از همدردی و پیشنهاد کمک همتای ایرانی قدردانی کرد و گفت: دولت پاکستان متعهد است همه امکانات را برای امدادرسانی و بازسازی مناطق سیلزده به کار گیرد.
گفتنی است بنابر اعلام سازمان مدیریت بحران پاکستان، در بارندگیهای فصلی امسال این کشور و وقوع سیل در ایالتهای خیبرپختونخوا و منطقه گلگت – بلتستان تاکنون دستکم ۷۸۸ نفر کشته و بیش از ۱۰۸۱ نفر زخمی شدهاند.