هندبال قهرمانی دختران جوان آسیا؛ پیروزی پرگل ایران برابر قرقیزستان
دختران هندبال کشورمان مرحله مقدماتی جام هجدهم قهرمانی جوانان آسیا را با یک پیروزی پرگل به پایان رساندند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم هندبال جوانان دختر ایران در چهارمین و آخرین بازی مرحله مقدماتی هجدهمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی جوانان دختر آسیا مقابل تیم قزقیزستان به میدان رفت و با نتیجه ۷۷ به ۱۲ به یک پیروزی پرگُل رسید تا این مرحله را با پیروزی به پایان برساند.
تیم کشورمان با این پیروزی جمع امتیازات خود را با کسب دو برد ارزشمند مقابل قزاقستان و قرقیزستان به عدد ۴ رساند.
حریف دختران کشورمان در مرحله بعدی در پایان مسابقات امروز مشخص میشود. دور بعدی مسابقات با پایان مرحله مقدماتی از روز سهشنبه، ۴ شهریور، آغاز خواهد شد.
هجدهمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی جوانان دختر آسیا که از ۲۹ مرداد به میزبانی ازبکستان آغاز شده، ۷ شهریور با برگزاری مسابقات ردهبندی و فینال به کار خود پایان میدهد.