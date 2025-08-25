پخش زنده
امروز: -
معاون نظارت بر بورسها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، در سی و سومین میز صنعت با محوریت صنعت رایانه و فعالیتهای وابسته، بر اهمیت این نشستها در شنیدن دغدغههای شرکتها و انتقال هدفمند مسائل به نهادهای تصمیمگیر کشور تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حمید یاری، در سی و سومین میز صنعت با محوریت صنعت رایانه و فعالیتهای وابسته، با اشاره به فلسفه شکلگیری این نشستها، گفت: که میزهای صنعت بستری فراهم کردهاند تا شرکتها بدون ملاحظات اداری، مشکلات و دغدغههای خود را به صورت صریح و شفاف مطرح کنند و این مطالبات به شکل جدی پیگیری شود.
یاری با اشاره به فلسفه شکلگیری میزهای صنعت، خاطرنشان کرد که مسائل مطرح شده در این نشستها فقط نگاه صنفی ندارند بلکه در زنجیره اقتصاد و تولید اثرگذارند.
او برگزاری میزهای صنایع را یکی از اقدامات مهم و مؤثر سازمان بورس در سالهای اخیر خواند و افزود که برای نخستین بار میز اختصاصی صنعت رایانه در قالب این سلسله نشستها برگزار شده است.
یکی از مهمترین چالشهایی که یاری به آن اشاره کرد، قیمتگذاری دستوری در صنایع مختلف به ویژه صنعت رایانه بود.
او تأکید کرد که سیاستگذاران معمولاً تصور میکنند با تعیین نرخ برای یک حلقه از زنجیره مشکل را حل میکنند، اما در واقع این تصمیمها موجب ایجاد اختلال در کل زنجیره ارزش میشود.
به گفته او، «نگاه زنجیرهای به معنی درک این است که تصمیمگیری غیرکارشناسی در یک بخش میتواند کل صنعت را با تنش مواجه کند.»
معاون نظارت بر بورسها همچنین به نقش میزهای صنعت در اصلاح روندهای قیمتگذاری و ورود محصولات صنایع مختلف به بورس کالا اشاره کرد و گفت که این نشستها موجب شده است مسائل صنایع با رویکردی کلان و میانصنعتی بررسی و حل شوند.
یاری افزود: حوزه نظارت بر ناشران، با شرکتها در ارتباط مستقیم است و اطلاعات دقیق از روندهای عملیاتی و مسائل شرکتها به دست میآورد که پایه تصمیمسازیهای درست و ارائه گزارشهای تحلیلی به سازمان بورس و دیگر نهادهای اقتصادی است.
وی تصریح کرد: درخواستهای صنفی که سالها در انتظار توجه ماندهاند، مانند موضوع کارمزدها در صنعت پرداختهای الکترونیکی، از طریق میزهای صنعت تحلیل و جمعبندی شده و به نهادهایی همچون بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، گمرک، مالیات و وزارت صمت منتقل میشوند تا از حالت صرفاً صنفی خارج و به شکل ساختاری مورد پیگیری قرار گیرند.
ولیاله جعفری، مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، در ادامه نشست اعلام کرد: هدف برگزاری میزهای صنعت، هماهنگی میان شرکتها، انجمنها، سازمان بورس و دستگاههای اجرایی برای سیاستگذاریهای صحیح است.
او گفت که پس از هر نشست، گزارشی جامع از مسائل و مشکلات صنایع تهیه شده و به نهادهای ذیربط ارسال میشود و تا حصول نتیجه پیگیریها ادامه خواهد داشت.
وی همچنین تأکید کرد که حمایت از سهامداران خرد و شفافیت بازار از دیگر اولویتهای این میزهاست.
در بخش دیگری از نشست، مشکلات مطرح شده در صنعت رایانه شامل نبود تناسب بین کارمزد شرکتهای خدمات پرداخت و هزینههای آنها، کمبود نقدینگی برای تامین تجهیزات، درخواست ارائه خدمات مالیاتی و کالابرگی بدون پرداخت کارمزد، اثرات قطعی برق و آسیب به تجهیزات و شبکه، فرآیند طولانی تأیید صلاحیت مدیران در نهاد ناظر و نبود انجمن و سندیکای فعال عنوان شد.
یاری در پایان با اشاره به تحولات سریع صنعت فناوری اطلاعات تأکید کرد: شرکتها باید چابک و منعطف باشند و نهادهای سیاستگذار نیز باید ابزارهای حمایتی و انگیزشی لازم را برای تخصیص بهینه منابع فراهم کنند.
او گفت: «توسعه صنعت رایانه تنها بر دوش نهادهای سیاستگذار نیست، بلکه همه اجزای اقتصادی باید نقش حمایتی خود را ایفا کنند.»
وی همچنین اظهار داشت: هدف نهایی میزهای صنعت این است که خروجی جلسات صرفاً به تبادل نظر محدود نشود بلکه در بهبود سیاستگذاریهای اقتصادی و تقویت بازار سرمایه اثرگذار باشد.