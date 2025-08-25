پخش زنده
امروز: -
سریال تلویزیونی «بادار» به کارگردانی سیروس حسنپور و تهیهکنندگی رشید حاجتمند، از امشب روی آنتن شبکه یک سیما میرود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سریال «بادار» از تولیدات مرکز سیمافیلم، از امشب در قالب مجموعهای ۳۰ قسمتی هر شب ساعت ۲۲:۱۵ از شبکه یک سیما پخش میشود.
این سریال به کارگردانی سیروس حسنپور و تهیهکنندگی رشید حاجتمند در گروه تولیدات اجتماعی مرکز سیمافیلم تولید شده و روایتی از ظرفیتهای بومی و فرهنگی استان سیستان و بلوچستان در دل داستان زندگی یک خانواده سیستانی است.
در این سریال جمعی از بازیگران شناختهشده از جمله فرشته سرابندی، محمد رشنو، حسین شریفی، کاوه خداشناس، رضا خدادادبیگی، مهدی میامی، آزیتا ترکاشوند، شیوا خسرومهر، فهیمه مؤمنی، هومن برقنورد، نیلوفر کوخانی، بیتا سحرخیز، امیرسام موسوی، عبدالرضا نصاری، مهدی شیخعیسی و دیگر هنرمندان نقشآفرینی میکنند.
سریال «بادار» تلاشی است برای نمایش زندگی، فرهنگ، ظرفیتها و دغدغههای مردم سیستان و بلوچستان، که با زبانی داستانی و انسانی روایت میشود.