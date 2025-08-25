پخش زنده
بازار فیزیکی بورس انرژی در روز دوشنبه سوم شهریور میزبان عرضههای متعدد و قابل توجهی خواهد بود که فرصتهای مناسبی را برای متقاضیان داخلی و صادراتی فراهم میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیریت بورس انرژی اعلام کرد: در رینگ بینالملل، شرکت نفت ستاره خلیج فارس برنامه عرضه ۳۵ هزار تن فول رنج نفتا و ۲۸ هزار تن گاز مایع را در دستور کار دارد. همچنین شرکت صنایع پتروشیمی سبلان ۲۰ هزار تن متانول برای عرضه ارائه میدهد.
در رینگ داخلی نیز عرضههای مهمی دیده میشود که از آن جمله میتوان به ۲ هزار و ۲۰۰ تن متانول شرکت پتروشیمی زاگرس و ۲ هزار و ۲۰۰ تن متانول شرکت پتروشیمی شیراز اشاره کرد.
ارزش کل معاملات بورس انرژی در روز شنبه اول شهریور به بیش از ۱.۲۶۵ هزار میلیارد ریال رسید. این رقم حاصل دادوستد حاملهای انرژی در رینگ داخلی، معاملات برق و ابزارهای مالی بود. بیش از ۶۲ درصد ارزش کل معاملات در این روز مربوط به تابلو گواهی صرفهجویی در بازار اوراق بهادار بورس انرژی ایران بود که نشاندهنده توجه ویژه بازار به ابزارهای مالی است.
در این روز، بیش از ۱۰ میلیون ورقه گواهی صرفهجویی گاز در تابلو گواهی صرفهجویی معامله شد که ارزشی بالغ بر ۷۹۰ میلیارد ریال را به ثبت رساند.
در رینگ داخلی بازار فیزیکی، فروش هزار و ۲۶۶ تن محصول از زیرگروه نفت، گاز و حاملهای انرژی انجام شد که ارزش تقریبی آن به ۲۱۶ میلیارد ریال رسید. شرکت فولاد خوزستان با عرضه ۴۴۰ تن نیتروژن مایع به قیمت پایه ۷۳ هزار و ۶۰۰ ریال به ازای هر کیلوگرم، با استقبال خوب متقاضیان مواجه شد و متوسط نرخ فروش این محصول به ۷۳ هزار و ۷۸۱ ریال رسید.
ارزش این معاملات بیش از ۳۲ میلیارد ریال بود که فولاد خوزستان را به فروشنده برتر از نظر حجم در رینگ داخلی تبدیل کرد.
همچنین شرکت پتروشیمی بیستون با فروش ۳۰۰ تن حلال ۵۰۲ و ثبت ارزش معاملاتی بیش از ۱۴۴ میلیارد ریال، به فروشنده برتر بازار فیزیکی بورس انرژی ایران از نظر ارزش معاملات تبدیل شد.
این حجم و تنوع عرضهها نویدبخش فرصتهای جذاب برای فعالان بازار و متقاضیان صادراتی است که میتوانند با برنامهریزی دقیق از مزایای بورس انرژی بهرهمند شوند.