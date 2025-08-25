مستند مسابقه «خانه سبز» محصول مرکز سیمرغ، به کارگردانی حسین عطار، یکشنبه تا سه‌شنبه میزبان مخاطبان شبکه دو سیما می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در این مسابقه که در ۱۳ قسمت در مرکز سیمرغ تهیه و تولید شده است؛ سه خانواده تهرانی با سه سبک زندگی متفاوت، در حوزه‌هایی، چون کشاورزی خانگی، پرورش پرندگان، صنایع‌دستی، تولید تنقلات سالم و استفاده بهینه از منابع با یکدیگر به رقابت می‌پردازند.

«خانه سبز» با هدف ترویج سبک زندگی پایدار و معرفی الگو‌های خلاقانه زیست‌محیطی تولید شده و تلاش دارد ضمن نمایش توانمندی‌های خانواده‌ها در عرصه اقتصاد خانگی و حفظ محیط زیست، ایده‌هایی الهام‌بخش برای داشتن زندگی سبزتر در اختیار مخاطبان قرار دهد.

این مسابقه هر هفته یکشنبه تا سه‌شنبه حوالی ساعت ۲۳ از شبکه دو سیما روانه آنتن می‌شود.