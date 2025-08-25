به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، رسانه‌های پاکستانی با اعلام این خبر، هدف اصلی این سفر را گفت‌و‌گو و تبادل نظر درباره مسائل مهم امت اسلامی و بررسی راهکار‌های مشترک در مقابله با چالش‌های پیش‌روی جهان اسلام اعلام کردند.

رئیس حزب جماعت اسلامی پاکستان قرار است در این سفر با مقامات عالی‌رتبه جمهوری اسلامی دیدار و درباره موضوعاتی، چون وضع فلسطین و جنایات رژیم صهیونیستی، همکاری‌های منطقه‌ای و تقویت وحدت میان کشور‌های اسلامی رایزنی کند.

سفر نعیم الرحمن به ایران در شرایطی صورت می‌گیرد که مسئله همبستگی امت اسلامی و مقابله با تهدید‌های مشترک از جمله مقابله با جنایات جنگی و اقدامات غیر انسانی رژیم کودک کش اسرائیل در غزه بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است. این دیدار همچنین می‌تواند زمینه‌ساز تقویت روابط فرهنگی و سیاسی میان ایران و پاکستان و افزایش هماهنگی دو کشور در مجامع بین‌المللی باشد.

حزب جماعت اسلامی پاکستان یکی از فعال‌ترین و باسابقه‌ترین احزاب سیاسی ـ مذهبی این کشور است که همواره نقش برجسته‌ای در تحولات داخلی و مسائل جهان اسلام ایفا کرده است. این حزب که ریشه در اندیشه‌های اسلامی و اجتماعی دارد، در عرصه سیاسی پاکستان جایگاه ویژه‌ای دارد و در کنار فعالیت‌های سیاسی، در زمینه‌های اجتماعی و امدادی نیز حضوری پررنگ داشته است.

جماعت اسلامی به‌ویژه در موضوع فلسطین و حمایت از مردم مظلوم آن، پیشگام و پرچمدار مبارزه با رژیم صهیونیستی در پاکستان محسوب می‌شود و همواره با برگزاری راهپیمایی‌ها، نشست‌ها و کنفرانس‌های بین‌المللی، صدای مردم فلسطین را در سطح ملی و جهانی منعکس کرده است.