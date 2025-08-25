پخش زنده
امروز: -
معاون وزیر راه و شهر سازی در مراسم افتتاح واحد صنعتی منیزیت کلسینه در گرمه گفت: طرح صنعت-شهر با هدف تامین مسکن و ایجاد شغل در کنار مجتمعهای صنعتی دنبال میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ واحد صنعتی منیزیت کلسینه شده با سرمایهگذاری ۹۷ میلیارد تومان امروز در دومین روز از هفته دولت با حضور معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی در شهرستان گرمه خراسان شمالی به بهرهبرداری رسید.
این واحد صنعتی اشتغال مستقیم برای ۵۲ نفر ایجاد کرده و ظرفیت تولید سالانه ۷۴ هزار تن منیزیت کلسیته شده را دارد.
معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی در این مراسم با اشاره به اهمیت توسعه صنعتی شهرستانهای محروم گفت: برای بهبود شرایط باید به مردم کمک کرد. طرح وزارت راه و شهرسازی ضمن ایجاد فرصتهای شغلی، تحول بزرگی در منطقه به همراه خواهد داشت.
غلامرضا کاظمیان افزود: طرحهای توسعه ناحیهای بسیار مهم هستند، به ویژه آنهایی که دانشبنیان و اشتغالزا بوده و چندوجهی بودن آنها نقش مهمی در توسعه متوازن دارد.
وی ادامه داد: افتتاح این طرحها در حوزههای مختلف نشاندهنده توجه به محرومیت شهرستان و اولویت قرار گرفتن آنهاست.
معاون وزیر راه ادامه داد: سرمایهگذاران موتور محرکه توسعه هستند و طرح صنعت-شهر با هدف تامین مسکن و ایجاد شغل در کنار مجتمعهای صنعتی دنبال میشود. برای گرمه نیز تلاش میکنیم این مسیر توسعه صنعتی شکل گیرد و فرآیند آن اجرایی شود.
کاظمیان گفت: طرح منیزیت گرمه از پروژههای نوید بخش استان است که میتواند به ایجاد اشتغال و دانش بنیان بودن کمک کند.
وی اضافه کرد: توجه به توسعه چند وجهی از دیگر مشخصه بارز و نوید بخش پروژههای افتتاحی شهرستان گرمه است
معاون وزیر راه گفت: برای تامین مسکن کارگران و کارکنان صنایع گرمه؛ در این راستا طرح صنعت شهر را دنبال میکنیم که با همراهی و همسویی صاحبان صنایع با واحدهای دولتی میتوانیم این اتفاق را رقم بزنیم.
استاندار خراسان شمالی در ادامه با تاکید بر اهمیت حمایت از تولید و صنایع پاییندستی گفت: در این شرایط سخت اقتصادی، مسئولان باید اهتمام و دغدغه ویژهای نسبت به تولید و صنایع تکمیلی داشته باشند.
بهمن نوری افزود: یکی از ضعفهای موجود، کمکاری در حوزه صنایع تبدیلی و تکمیلی است. ظرفیتهای مغفول مانده زیادی در استان داریم که باید همه پای کار بیایند و از این ظرفیتها بهرهبرداری و حمایت کنند.
وی با اشاره به مشکلات ناشی از نوسانات اقتصادی در حوزه تولید تصریح کرد: فعالیت در عرصه تولید اکنون کار نفسگیری است و باید دغدغه فعالان شهرکهای صنعتی و تولیدکنندگان برطرف شود.
واحد کلسیناسیون منیزیت شرکت شمس منیزیم یکی از طرحهای مهم صنعتی استان خراسان شمالی به شمار میرود که علاوه بر تولید صنعتی، فرصتهای شغلی و توسعه منطقهای را تقویت میکند.
منیزیت کلسینه شده یا اکسید منیزیم (MgO) مادهای است که از حرارت دادن سنگ منیزیت (MgCO₃) در دماهای بالا به دست میآید و در صنایع نسوز، تولید کود کشاورزی و موارد دیگر کاربرد دارد. این فرآیند، که کلسیناسیون نامیده میشود، باعث از بین رفتن کربن دیاکسید و تولید اکسید منیزیم با واکنشپذیری بالا میشود.