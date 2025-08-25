به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، رضا محمدی با بیان این نکته که پیش از ورود این تعداد اتوبوس جدید به خط ۴۱۱ از بلوار خلیج فارس به پایانه بوتان، ناوگان در چهار خط دیگر بطور کامل نوسازی شده بود، اظهار داشت: خطوط ۳۷۴ و ۳۷۵ از بلوار ابراهیم آباد و یافت آباد به میدان آزادی، ۳۹۲ از مترو نعمت آباد به پایانه بوتان و خط ۲۵۴ از بیمارستان شهید فیاض بخش به پایانه نعمت آباد طی دو سال اخیر نوسازی شده اند.

وی ادامه داد: خط تازه نوسازی شده ۴۱۱ که از انتهای بلوار خلیج فارس به پایانه بوتان نزدیک به ۱۷ سال توسط بهره بردار بخش خصوصی به شهروندان خدمات رسانی می‌کرد، پس از ورود اتوبوس‌های جدید من بعد بصورت ملکی و از سوی شرکت واحد اتوبوسرانی شهرداری تهران اداره خواهد شد.

به گفته شهردار منطقه ۱۸ ، روند نوسازی و تقویت ناوگان اتوبوسرانی منطقه در سالجاری تداوم داشته و بزودی یکی دیگر از خطوط پرتردد نیز از اتوبوس‌های جدید برخوردار می‌شود.