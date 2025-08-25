به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ خبرنگار شبکه تلویزیونی الجزیره در خبری فوری اعلام کرد: «محمد سلامه» تصویربردار الجزیره به همراه یک تصویربردار دیگر به نام «حسام المصری» و یک خبرنگار زن به نام «مریم ابو دقه» در جریان بمباران مجتمع پزشکی «ناصر» توسط اشغالگران شهید و چند خبرنگار هم زخمی شدند.

روز ۲۰ مرداد نیز در حمله پهپادی ارتش رژیم صهیونی به چادر خبرنگاران در مقابل دروازه اصلی مجتمع پزشکی «الشفا» در شهر غزه، شش خبرنگار به شهادت رسیدند.

دفتر اطلاع‌رسانی دولت فلسطین در نوار غزه پیش از این اعلام کرده بود: تعداد شهدای خبرنگار و تصویربردار که تاکنون در جریان جنگ نسل‌کشی در نوار غزه توسط ارتش رژیم صهیونیستی به شهادت رسیده‌اند، ۲۳۷ نفراست. حال با احتساب محمد سلامه و حسام المصری، شمار شهدای خبرنگار و تصویربردار به ۲۳۹ نفر رسید.

دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد کشتار خبرنگاران در نوار غزه را «نقض فاحش حقوق بشردوستانه بین‌المللی» اعلام کرده است.

این دفتر تاکید کرده است: اسرائیل باید به همه غیرنظامیان، از جمله روزنامه‌نگاران، احترام گذاشته و از آنها محافظت کند. ما خواستار دسترسی فوری، ایمن و بدون مانع همه روزنامه‌نگاران به غزه هستیم.

«آیرین خان» گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور آزادی عقیده و بیان نیز تاکید کرده که ارتش رژیم صهیونیستی می‌کوشد حقیقت را بکشد و نابود کند، اما هرگز موفق به این کار نخواهد شد.

رئیس انجمن رسانه‌های فلسطینی هم روز دوشنبه با تشریح وضعیت دشوار کار خبرنگاران در نوار غزه گفت: اشغالگران اسرائیلی به حملات برنامه‌ریزی شده به خبرنگاران فلسطینی در غزه ادامه می‌دهند و هدفشان ساکت کردن صدای حقیقت و جلوگیری از ثبت جنایاتش علیه غیرنظامیان در غزه است.

«محمد یاسین» افزود: اشغالگران می‌دانند که خبرنگاران شاهدان واقعی و صدای قربانیان هستند و به همین دلیل به ترور و از صحنه خارج کردن و جلوگیری از فعالیت آنان روی آورده‌اند تا روایت دروغین اسرائیل به جامعه جهانی ارسال شود. هدف آنها جلوگیری از انتقال آزادانه اخبار است.