به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، سیدمحمد آقامیری همچنین با اشاره به تجهیز پل‌های عابر پیاده به رمپ خاطرنشان کرد: تاکنون تعداد هشت رمپ اجرا و سفارش‌های جدید نیز بنابر درخواست مناطق ثبت شده است. نصب آنها بر اساس اولویت انجام خواهد شد

وی با بیان اینکه برای نصب پله‌های برقی جدید و نگهداشت یونیت‌های موجود نیز بودجه مجزایی پیش‌بینی شده است، تصریح کرد: سال قبل ۶۵ یونیت در سطح شهر نصب شد و امسال نیز ۲۰ یونیت جدید در برنامه و بودجه پیش‌بینی شده است.

آقامیری با اعلام اینکه ۱۹ دستگاه حذف و ۲۰ دستگاه جایگزین خواهند شد، تصریح کرد: اجرای رمپ‌ها در بزرگراه‌ها و معابری که فضای کافی داشته باشند، انجام خواهد شد؛ چراکه ههمه معابر شهری قابلیت و فضا برای اجرای رمپ ندارند.

عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه یکی از پل‌های پروژه امتداد بال غربی بزرگراه یادگار امام (ره) در میدان فتح تقریباً تکمیل شده است، اظهار کرد: زیرگذر‌های تعریف شده در این پروژه نیز پس از جابجایی لوله‌های آب و گاز در حال اجرا هستند.

وی افزود: پس از آسفالت پل‌ها و طی مراحل پایانی، به زودی تقاطع‌های غیرهمسطح پروژه میدان فتح به بهره‌برداری خواهد رسید.