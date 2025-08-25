پخش زنده
رمز ماندگاری و اقتدار نظام جمهوری اسلامی، در ایستادگی و صبوری خانوادههای معظم شهدا است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان ،سعید اوحدی، معاون رئیسجمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران امروز در جریان سفر به اصفهان، به همراه مسئولان استانی با خانواده معظم شهیدان اقتدار محمدرحیم (حامد) صفاریان، محمدامین صدری و محمدجواد عسگری دیدار و گفتوگو کرد.
اوحدی در این دیدار با ابلاغ سلام رهبر معظم انقلاب به خانوادههای شهدا گفت: رمز ماندگاری و اقتدار نظام جمهوری اسلامی، در ایستادگی و صبوری خانوادههای معظم شهداست؛خانوادههایی که حتی برای شهادت فرزندانشان دعا میکنند و باور دارند این راهی است که عزیزانشان آگاهانه به استقبال آن رفتند.
وی افزود: شهدا در حقیقت پرچمداران عزت و استقلال ملت ایران هستند و یاد و نامشان سرمایهای است که کشور را در مسیر مقاومت و پیشرفت استوار نگه داشته است.
اوحدی همچنین با اشاره به جنایات اخیر دشمنان تصریح کرد: اگر در گذشته آمریکا نقش خود را در جنگها انکار میکرد، اما در جنگ ۱۲ روزه با صراحت و بهطور مستقیم وارد میدان شد و در کنار رژیم صهیونیستی علیه ملت ایران ایستاد.
در این دیدار خانواده معظم شهیدان با تأکید بر روحیه انقلابی و وفاداری به ولایت عنوان کردند که فرزندانمان را تقدیم کردیم تا رهبر معظم انقلاب نگرانی به دل نداشته باشند؛ حتی اگر دهها فرزند دیگر هم داشتیم، باز در همین مسیر فدا میکردیم.