معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور، صنایع خلاق را موتور محرکه توسعه همزمان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دانست و گفت: این صنایع بر پایه نوآوری، فرهنگ، هنر و فناوری شکل می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور، در دومین رویداد صنایع خلاق و فرهنگی که امروز (دوشنبه سوم شهریور) در دانشگاه علم و فرهنگ برگزار شد، گفت: نگاه ما در دولت چهاردهم به موضوع صنایع خلاق، صرفاً اقتصادی نیست. ما صنایع خلاق را موتور محرکه توسعه همزمان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می‌دانیم، زیرا این صنایع بر پایه نوآوری، فرهنگ، هنر و فناوری شکل می‌گیرند.

وی افزود: ویژگی مهم صنایع خلاق این است که به طور همزمان هم در اشتغال‌زایی مؤثرند و هم در حفظ هویت فرهنگی نقش‌آفرینی می‌کنند. این صنایع عرصه‌های متنوعی را از تولید محتوا و صنایع دستی گرفته تا طراحی مد، موسیقی، فیلم، گردشگری و دیگر محصولات فرهنگی دربر می‌گیرند.

معاون رئیس‌جمهور با بیان اینکه زنان نیمی از جمعیت کشور و نیمی از سرمایه فکری و تخصصی جامعه هستند، اظهار کرد: زنان نقشی بسزا در توسعه صنایع خلاق دارند. باور ما این است که برای فعال‌تر شدن و اثرگذاری بیشتر در این حوزه قلب و موتور محرکه صنایع خلاق، کارآفرینی فرهنگی است.

وی با بیان اینکه کارآفرینی فرهنگی تفاوت مهمی با انواع دیگر کارآفرینی دارد،افزود: این نوع کارافرینی بر داشته‌ها و میراث فرهنگی، سنت‌ها، هنر‌ها و هویت‌های بومی استوار است. ایران به دلیل تنوع قومی، زبانی و مذهبی خود، دارای سرمایه‌ای عظیم و فرصت‌های فوق‌العاده‌ای در این حوزه است. امیدواریم با راهبری و تسهیل‌گری پارک‌های فناوری، بتوانیم بستر‌های لازم برای رشد این هنر‌ها و فعالیت‌ها را بیش از پیش فراهم کنیم.

وی به ضرورت‌های توسعه کارآفرینی پرداخت و گفت: برای توسعه کارآفرینی فرهنگی چند محور اصلی را باید تقویت کنیم. هر کارآفرینی از خلاقیت و نوآوری آغاز می‌شود؛ بنابراین لازم است افراد خلاق و نوآور را جذب و پرورش دهیم. اگر در جذب موفق نبوده‌ایم یا تعداد افراد جذب‌شده پایین است، باید تلاش کنیم افراد فعال در دیگر حوزه‌ها را نیز به این عرصه وارد کنیم و خلاقیت آنها را پرورش دهیم. هرچند پرورش خلاقیت بیش از همه در کودکی اتفاق می‌افتد، اما این به معنای ناتوانی بزرگسالان در خلاق شدن نیست. با آموزش‌ها و تکنیک‌های ویژه می‌توانیم نگاه خلاقانه را در بزرگسالان نیز دوباره زنده کنیم.

بهروز آذر به اهمیت ترویج نگرش مثبت و ذهنیت رشد در افراد اشاره کرد و گفت: متأسفانه بسیاری از ما، به‌ویژه مسئولان، به دلیل مواجهه مداوم با مشکلات و ذهنیت مثبت را از دست می‌دهیم. باید کمک کنیم این نگرش و امید در افراد تقویت شود تا خلاقیت و نوآوری امکان بروز و رشد پیدا کند.

معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور تأکید کرد: محور دوم، سرمایه فرهنگی کشور است. ما میراث فرهنگی وسیع، سنت‌های ارزشمند و پیشینه هنری غنی داریم. متأسفانه در سال‌های گذشته به دلیل بی‌توجهی، بخشی از این داشته‌ها به فراموشی سپرده شده یا مورد غفلت قرار گرفته است. باید برای احیای این میراث اقدام کنیم و فرصت‌های جدیدی را در این عرصه به روی مردم بگشاییم.

وی با بیان اینکه محور سوم، آموزش مهارت‌های مدیریت کسب‌وکار به فعالان صنایع خلاق است، گفت: خلاقیت و ایده به‌تنهایی کافی نیست. زمانی یک فعالیت پایدار می‌شود که به محصول یا خدمتی تبدیل شود که مشتری حاضر باشد برای آن هزینه کند. هنرمندان ما غالباً از این نکته غفلت کرده‌اند و به همین دلیل در توسعه بازار و پایداری فعالیت‌های خود دچار مشکل شده‌اند. باید به فعالان این عرصه آموزش دهیم تا محاسبات مالی، هزینه فایده، طراحی محصول و شناخت نیاز مشتری را یاد بگیرند.

وی چهارمین موضوع را شبکه‌سازی و همکاری با نهاد‌های ملی و بین‌المللی دانست، گفت: اکنون تمام اعضای دولت پای کار هستند تا این شبکه‌ها ایجاد و تقویت شوند. ما تلاش داریم ظرفیت‌های موجود ملی را یکپارچه کنیم و پارک‌های فناوری می‌توانند نقش مهمی در این ارتباطات نهادی و توسعه اکوسیستم ایفا کنند.

بهروزآذر به موضوع بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و دیجیتال پرداخت و گفت: فعالان صنایع خلاق باید دیجیتال مارکتینگ را بیاموزند، اقتصاد دیجیتال را درک کنند و محصولات خود را در این بستر عرضه و ارتقا دهند. اگر بتوانیم در این زمینه‌ها فعالیت کنیم، می‌توانیم با تکیه بر کارآفرینی فرهنگی به‌عنوان قلب تپنده صنایع خلاق، شاهد رشد و توسعه این حوزه باشیم.

وی با بیان اینکه صنایع خلاق با سازوکار و روش‌های کارآفرینی فرهنگی می‌توانند توسعه یابند، خاطرنشان کرد: مهم‌ترین اثر این صنایع در جامعه ما، اثر اجتماعی و هویتی آنهاست. تقویت هویت ملی و انسجام اجتماعی بدون تردید از مسیر توسعه کارآفرینی فرهنگی و صنایع خلاق امکان‌پذیر است.

بهروز آذر با تاکید بر اهمیت انسجام فرهنگی گفت: امیدوارم انسجام فرهنگی که این روز‌ها به بهانه تلخ و شوم جنگ در کشور پررنگ‌تر شده، به فرصتی پایدار برای رشد ایران بدل شود و ظرفیت‌ها و داشته‌هایی که سال‌ها به آنها بی‌توجه بودیم، امروز باید دوباره پررنگ شود و قدرشان دانسته شود.