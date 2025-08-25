شبکه‌های کودک و امید در دهمین هفته تابستان چندین انیمیشن و فیلم سینمایی پخش می‌کنند.

جشنواره انیمیشن‌ها و فیلم‌های سینمایی شبکه کودک و امید

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، انیمیشن‌های سینمایی «دوستان تخیلی»، «ژی در مسیر رالی»، «سفر جذاب یاکاری»، «اولترامن؛ خیزش»، «ویکی و مردان پر زور» و «هارمونیکا»؛ از دوشنبه ۳ شهریور ماه تا چهارشنبه ۵ شهریور ماه از شبکه‌های کودک و امید پخش می‌شوند.

شبکه کودک

انیمیشن سینمایی «دوستان تخیلی» به کارگردانی «جان کرازینسکی»، دوشنبه ۳ شهریور ماه ساعت ۱۴:۰۰ از شبکـه کودک پخش خواهد شد.

انیمیشن سینمایی «ژی در مسیر رالی» به کارگردانی «راس ونوکور»، هم سه شنبه ۴ شهریور ماه ساعت ۱۴:۰۰ از شبکـه کودک پخش می شود.

همچنین انیمیشن سینمایی «سفر جذاب یاکاری» به کارگردانی «خاویر جاکومتی»، چهارشنبه ۵ شهریور ماه ساعت ۱۴:۰۰ از شبکـه کودک پخش خواهد شد.

شبکه امید

انیمیشن سینمایی «اولترامن؛ خیزش» به کارگردانی «شانون تیندل و جان آوشیما»، دوشنبه ۳ شهریور ماه ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه امید پخش خواهد شد.

فیلم سینمایی «ویکی و مردان پر زور» به کارگردانی «میشائیل هربیگ»، سه شنبه ۴ شهریور ماه ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه امید پخش خواهد شد.

فیلم تلویزیونی «هارمونیکا» به کارگردانی «سیدامید حسینی»، چهارشنبه ۵ شهریور ماه ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه امید پخش خواهد شد.

فاطمه گودرزی، پیام دهکردی، صدرالدین حجازی و یوسف صیادی در فیلم تلویزیونی «هارمونیکا» هنرنمایی کرده‌اند.