همزمان با هفته دولت، عملیات اجرایی ۸۱ طرح در حوزه آب، برق، گاز، مخابرات، جهادکشاورزی و صنعت در شهرستان چناران به بهره‌ برداری می رسد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار چناران گفت: در هفته دولت امسال ۷۱ طرح به ارزش ۵۳۰۰ میلیارد ریال افتتاح و ساخت ۱۰ طرح با اعتبار بیش از ۱۱۴۰ میلیارد ریال آغاز خواهد شد.

حسین غریب افزود: این خدمات در حوزه آب، برق، گاز، مخابرات، کشاورزی، صنعت و غیره است که نیمی از منابع مالی آن توسط بخش خصوصی و نیمی توسط بخش های دولتی و عمومی تامین و اقدام شده است.

وی ادامه داد: از این طرح ها، ۲۵۸۰ میلیارد ریال در حوزه شهری، ۸۹۰ میلیارد ریال در حوزه روستایی و ۲۹۷۰ میلیارد ریال در بخش صنعت، هزینه و سرمایه گذاری شده است.

غریب گفت: جمع اعتبارات هزینه شده نسبت به دوره مشابه در سال گذشته ۱۰۰ درصد افزایش و تعداد طرح های اجرا شده ۴۳ درصد افزایش داشته است.