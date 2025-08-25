پخش زنده
نبود تعویض اسناد مالکیت دفترچهای براساس قانون جامع حدنگار از اعتبار ساقط شدهاند وپیامدهای از جمله محرومیت از خدمات اداری در پی دارد.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان گفت: بخش زیادی از اختلافات میان اشخاص ناشی از فاقد سند بودن اراضی است وصدور اسناد رسمی مالکیت نقش قابل توجهی در ارتقاء بهداشت قضایی و جلوگیری از بروز مشکلات و مناقشات ملکی ایفا میکند.
سید مهدی هاشمی اضافه کرد: اسناد مالکیت همگام با توسعه فناوری، تغییر شکل را تجربه کرده و در حال حاضر اسناد تکبرگ با بهرهگیری از نقشه شمیم با دقت بسیار بالا و ضریب خطای کمتر از ۳ سانتیمتر صادر میشود.
این عضو شورای قضایی استان کرمان خاطرنشان کرد: با توجه به ضریب امنیت بالا و جانمایی دقیق حد و مرز املاک در اسناد مالکیت تکبرگ (حدنگار)، تعویض اسناد دفترچهای به تکبرگ به موجب قانون جامع حدنگار الزامی شده است.
بگفته وی: طبق تبصره ذیل ماده ۱۱ قانون جامع حدنگار و مصوبات شورای قضایی استان کرمان، ارائه هرگونه خدمات به دارندگان اسناد دفترچهای ممنوع و بهرهمندی دوباره از خدمات منوط به تعویض اسناد قدیمی به سند تکبرگ است.