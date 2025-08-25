به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان گفت: بخش زیادی از اختلافات میان اشخاص ناشی از فاقد سند بودن اراضی است وصدور اسناد رسمی مالکیت نقش قابل توجهی در ارتقاء بهداشت قضایی و جلوگیری از بروز مشکلات و مناقشات ملکی ایفا می‌کند.

سید مهدی هاشمی اضافه کرد: اسناد مالکیت همگام با توسعه فناوری، تغییر شکل را تجربه کرده و در حال حاضر اسناد تک‌برگ با بهره‌گیری از نقشه شمیم با دقت بسیار بالا و ضریب خطای کمتر از ۳ سانتی‌متر صادر می‌شود.

این عضو شورای قضایی استان کرمان خاطرنشان کرد: با توجه به ضریب امنیت بالا و جانمایی دقیق حد و مرز املاک در اسناد مالکیت تک‌برگ (حدنگار)، تعویض اسناد دفترچه‌ای به تک‌برگ به موجب قانون جامع حدنگار الزامی شده است.

بگفته وی: طبق تبصره ذیل ماده ۱۱ قانون جامع حدنگار و مصوبات شورای قضایی استان کرمان، ارائه هرگونه خدمات به دارندگان اسناد دفترچه‌ای ممنوع و بهره‌مندی دوباره از خدمات منوط به تعویض اسناد قدیمی به سند تک‌برگ است.