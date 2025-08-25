وزیر امور خارجه ایران امروز دوشنبه ۳ شهریور در حاشیه نشست وزرای خارجه کشور‌های عضو سازمان همکاری اسلامی در جده با همتایان پاکستانی و بحرینی خود دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه در حاشیه نشست وزرای خارجه کشور‌های عضو سازمان همکاری اسلامی در جده با «محمد اسحاق‌دار» وزیر امور خارجه پاکستان و «عبداللطیف بن راشد الزیانی» وزیر امور خارجه بحرین دیدار و با آنها درباره مهمترین موضوعات دو جانبه و منطقه‌ای به ویژه بحران غزه گفت‌و‌گو کرد.

وزیر امور خارجه، روز یکشنبه ۲ شهریورماه در رأس هیأتی دیپلماتیک به منظور شرکت در اجلاس فوق‌العاده وزرای خارجه کشور‌های عضو سازمان همکاری اسلامی راهی جده شد.

هدف از این اجلاس، بررسی فاجعه انسانی در غزه، هماهنگی برای ارائه کمک‌های فوری، و همچنین بررسی ابعاد حقوقی و سیاسی قصد رژیم صهیونیستی برای اشغال دائم غزه است.