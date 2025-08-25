پخش زنده
برنامه جدید و تولیدی «همبازی» به تهیهکنندگی روحالله رجبی و کارگردانی مسعود شریعتنیا، از شبکه نسیم پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه «همبازی» یک مسابقه جذاب خانوادگی است که با اجرای حسین رفیعی از شبکه نسیم روی آنتن میرود.
این برنامه به تهیهکنندگی روحالله رجبی و کارگردانی مسعود شریعتنیا، از سهشنبه تا جمعه هر هفته ساعت ۱۹ پخش میشود.
در این مسابقه، خانوادهها در ۱۲ آیتم متنوع شامل بازیهای محبوبی مانند مارپله، لیلی، پانتومیم، اسم و فامیل و ... با یکدیگر به رقابت میپردازند و لحظاتی شاد و هیجانانگیز را برای مخاطبان رقم میزنند.
«همبازی» با هدف ایجاد سرگرمی سالم و تقویت روابط خانوادگی تولید شده است.