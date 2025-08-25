پخش زنده
امروز: -
میزان رعایت ضوابط زیستمحیطی و مدیریت صحیح پسابها در تصفیهخانه فاضلاب واحد نساجی و نیروگاه در حال احداث خورشیدی در خوی ارزیابی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی به همراه علیرضا سید قریشی، معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی، سعید موسوی، معاون محیط زیست انسانی و میثم رحمتی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست خوی، از تصفیهخانه شرکت نساجی خوی و نیروگاه تازهتأسیس ۱۰ مگاواتی بازدید کردند.
در جریان این بازدید بر اهمیت عملکرد صحیح تصفیهخانه، رعایت استانداردهای زیستمحیطی و مدیریت صحیح پسابها تأکید شد و نکات لازم برای بهبود عملکرد به مسئولان ارائه شد.
هدف از این بازدید، بررسی نحوه فعالیت تأسیسات صنعتی و اطمینان از رعایت اصول محیط زیستی بود تا هم کیفیت محیط زیست منطقه حفظ شود و هم تأسیسات صنعتی با مقررات زیستمحیطی هماهنگ عمل کنند.
نیروگاه ۱۰ مگاواتی نیز بهعنوان طرحی جدید، در مسیر توسعه زیرساختهای انرژی استان فعالیت خود را آغاز خواهد کرد و نقش مهمی در تأمین انرژی پایدار خواهد داشت. این طرح علاوه بر افزایش ظرفیت تولید انرژی، میتواند زمینه اشتغال و رشد اقتصادی را نیز فراهم کند.