نماینده ولی فقیه در مازندران در دیدار با مسئولان استان: وحدت، انسجام و کار جهادی بین مسئولان ضروری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ استاندار مازندران و مدیران دستگاههای اجرایی استان، امروز بمناسبت هفته دولت با نماینده ولی فقیه در مازندران دیدار کردند.
نماینده ولی فقیه در مازندران در این دیدار گفت: وحدت، انسجام و کار جهادی بین مسئولان ضروری است. مازندران در حوزههای صنعت، کشاورزی، مدیریت آب و گردشگری با کمبودهایی مواجه است که باید برطرف شود.
آیت الله محمدی لائینی افزود: مدیریت نامناسب منابع آب و خاک، استفاده بیرویه از سموم و آفتکشها، تغییر کاربریهای غیرمجاز زمینهای کشاورزی و فقدان مدیریت صحیح در واردات و صادرات محصولات کشاورزی از مهمترین مشکلات این حوزه است که به همین علت کشاورزی مازندران باید به سمت دانشبنیان شدن پیش برود.
وی تصریح کرد: فقدان زیرساختهای مناسب برای اقامت گردشگران و وضعیت نامناسب جادهها از جمله کمبودهاست.
نماینده ولی فقیه در مازندران گفت: توجه به مسائل فرهنگی در سواحل و شهرهای گردشگری بسیار ضروری است و مدیران با برنامهریزی مناسب از آسیبهای فرهنگی جلوگیری کنند.
آیت الله محمدی لائینی افزود: مدیریت آب در استان، کمتر از میانگین کشوری است و باید سدها تکمیل و لایروبی آببندانها صورت پذیرد.
وی تاکید کرد: از استاندار محترم میخواهیم تا با استفاده از اختیارات تفویضشده، مشکلات ناشی از تغییر بستر رودخانهها را حل کند.
استاندار مازندران هم در این که به مناسبت هفته دولت برگزار شد با بیان اینکه مازندران به یک کارگاه بزرگ عمرانی، نوسازی و بازسازی تبدیل شده است، گفت: در هفته دولت، هزار و ۶۶۰ طرح عمرانی با همکاری مردم و نمایندگان مجلس به بهره برداری رسیده است.
یونسی رستمی با اشاره به چالشهای زیستمحیطی استان افزود: در حوزه پسماند، با سرمایهگذاری بخش خصوصی و تقسیمبندی مناطق، موفق شدیم حدود ۷۰ درصد مشکل پسماند را در سال جاری مرتفع کنیم. امیدواریم تا پایان سال آینده، این معضل بهطور کامل حل شود.
استاندار مازندران درباره ناترازی انرژی ادامه داد: در زمان پیک مصرف، استان به ۴۰۰۰ مگاوات برق نیاز دارد، در حالی که تولید فعلی حدود ۲۴۰۰ مگاوات است. با اجرای مرحله دوم نیروگاه شهید سلیمی، پروژه ۲۲۰ مگاواتی محمودآباد، نیروگاههای کوچک غرب استان و پنلهای خورشیدی، امیدواریم تا ۷۰۰ مگاوات دیگر وارد مدار شود.
یونسی رستمی گفت: تا پایان سال آینده، آب پایدار برای حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر تأمین خواهد شد و با لایروبی آببندانها، ظرفیت ذخیرهسازی آب تا ۲۰ درصد افزایش یافته است.
استاندار مازندران افزود: در حوزه آموزش، ۱۳۰ مدرسه ناایمن شناسایی شدهاند. با مشارکت دولت، خیرین و بخش خصوصی، ساخت و مقاومسازی بیش از ۱۰۰ مدرسه آغاز شده و ۷۰۰ کلاس درس در هفته دولت به بهرهبرداری میرسد.
یونسی با اشاره به توسعه صنعت سبز گفت: با توجه به ناترازیهای موجود، به سمت صنایع پاک، هوش مصنوعی، دیجیتال و دانشبنیان حرکت کردهایم و استان در حال تبدیل شدن به قطب فناوریهای نوین در شمال کشور است.
استاندار مازندران افزود: در حوزه زبالهسوزها، طرحهای ساری و جویبار با تأخیر مواجه شدند که بابت آن عذرخواهی میکنم و با وجود جنگ ناجوانمردانه اخیر، ۹۰ تا ۹۵ درصد اهداف توسعهای استان محقق شدهاند.
همچنین بمناسبت هفته دولت، استاندار مازندران به همراه جمعی از مدیران کل و مسئولان ارشد استان، صبح امروز با حضور در گلزار شهدای ساری و قرائت فاتحه برای شهدای جنگ تحمیلی و همچنین خانواده شهید هستهای علی باکویی از شهدای تجاوز ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی به ایران، با آرمانهای والای شهیدان تجدید میثاق کردند.
سیده حکیمه موسوی و گزارشی در این زمینه: