بمناسبت هفته دولت ۲۵ طرح صنعتی، معدنی و تجاری در هرمزگان به بهره برداری میرسد و یا اجرای آن آغاز میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ رئیس سازمان صمت هرمزگان گفت: برای اجرای این طرحها بیش از ۲۸ هزار و ۶۹۳ میلیارد تومان، ۱۹۳ میلیون یورو و ۳۶۰ میلیون دلار سرمایه گذاری ریالی و ارزی شده است.
خلیل قاسمی افزود: با بهره برداری از این طرحها زمینه اشتغال سه هزار و ۷۱۰ تَن فراهم میشود.
وی گفت: این طرحها در شهرستانهای بندرعباس، میناب، رودان، حاجی آباد، بستک، جاسک، بندرلنگه و سیریک به بهره داری میرسد.