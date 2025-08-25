پخش زنده
رزمایش گروههای جهادی تخصصی سازمان بسیج ادارات و کارمندان سراسر کشور بهصورت وبینار در استانداری همدان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، در این جلسه میرصفدری معاون توسعه مدیریت و منابع نیروی انسانی استاندار همدان، سردار بهاریان جانشین فرمانده سپاه انصارالحسین (ع) و جمعی از مدیران مرتبط حضور داشتند.
در این نشست، بر ضرورت همافزایی دستگاههای اجرایی، بسیج ادارات و گروههای جهادی برای خدمترسانی هرچه بهتر به مردم تأکید شد و اعلام گردید که بهزودی رزمایشی سراسری در شش بخش مختلف خدماتی و امدادی برگزار خواهد شد که هدف آن ارتقای توانمندی دستگاهها در کمکرسانی، پاسخ سریع به نیازهای مردمی و رفع مشکلات مناطق محروم است.
در این وبینار، سردار بهاریان جانشین فرمانده سپاه انصارالحسین (ع) همدان با تبریک فرا رسیدن ماه ربیعالاول، هفته دولت و هفته بسیج ادارات گفت: خود را موظف میدانیم که در کنار دولتمردان، خدمتگزار مردم باشیم. همانطور که در دوران دفاع مقدس ملت ایران با وجود همه مشکلات پای کار آمد و نقشههای استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی را ناکام گذاشت، امروز نیز با همدلی و همافزایی میتوانیم مسیر خدمت به مردم را با قدرت ادامه دهیم.
وی با اشاره به همراهی دولت در استان افزود: دولت با حضور پررنگ در همه عرصهها پای کار آمده است و ما نیز وظیفه داریم با پشتیبانی و مشارکت جدی، آغاز هفته دولت را به استارت ویژهای برای اجرای برنامههای مؤثر خدمترسانی تبدیل کنیم.
وی افزود: این رزمایش با هدف کمک به مناطق محروم، تهیه جهیزیه نوعروسان، تکمیل زیرساختهایی از قبیل گاز و برق و آب در روستاها و مناطق محروم و همینطور تهیه لوازم التحریر برای دانش آموزان است
سردار بهاریان همچنین پیشنهاد داد در قالب برنامههای هفته دولت، میز خدمت و حضور گروههای جهادی تخصصی در مناطق محروم با همکاری نهادهایی همچون کمیته امداد راهاندازی شود تا بخشی از مشکلات مردم بهصورت میدانی شناسایی و رفع گردد.
در ادامه، میرصفدری معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری همدان نیز با قدردانی از همکاری سپاه استان و بسیج ادارات گفت:همکاری این نهادها در هفته دولت، نمادی از وحدت و همدلی در خدمترسانی به مردم است. همانطور که در دوران دفاع مقدس اتحاد ملی توانست تهدیدها را به فرصت تبدیل کند، امروز نیز باید با حفظ همین همبستگی، برای اعتلای کشور و رفع مشکلات مردم گام برداریم.
وی تأکید کرد: امیدواریم با استفاده از همه ظرفیتها، از منابع انسانی تا توان جهادی و مردمی، بتوانیم در هر جایگاه و مسئولیتی که هستیم، بهترین خدمت را به مردم عزیز ایران ارائه کنیم.