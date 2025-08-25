تیراندازی قهرمانی آسیا؛ صعود پرورشنیا به مرحله نهایی تراپ بانوان
ملی پوش تیراندازی بانوان کشورمان به مرحله فینال تراپ رقابتهای قهرمانی آسیا به میزبانی راه پیدا کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، در هشتمین روز از شانزدهمین دوره مسابقات تیراندازی قهرمانی آسیا نماینده کشورمان در تراپ بانوان در خط آتش ایستاد.
در پایان دور مقدماتی مرضیه پرورشنیا با ثبت امتیاز ۱۰۸ (۲۳-۲۰-۲۲-۲۱-۲۲) به عنوان نفر چهارم راهی فینال شد.
هدایت تیم ملی تراپ کشورمان را علی افسری بر عهده دارند.
تاکنون کاروان ایران ۳ مدال برنز در رده سنی بزرگسالان و یک طلا، چهار نقره و سه برنز در رده سنی نوجوانان و در مجموع ۱۱ مدال کسب کرده است.