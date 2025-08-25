ملی پوش تیراندازی بانوان کشورمان به مرحله فینال تراپ رقابت‌های قهرمانی آسیا به میزبانی راه پیدا کرد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، در هشتمین روز از شانزدهمین دوره مسابقات تیراندازی قهرمانی آسیا نماینده کشورمان در تراپ بانوان در خط آتش ایستاد.

در پایان دور مقدماتی مرضیه پرورش‌نیا با ثبت امتیاز ۱۰۸ (۲۳-۲۰-۲۲-۲۱-۲۲) به عنوان نفر چهارم راهی فینال شد.

هدایت تیم ملی تراپ کشورمان را علی افسری بر عهده دارند.

تاکنون کاروان ایران ۳ مدال برنز در رده سنی بزرگسالان و یک طلا، چهار نقره و سه برنز در رده سنی نوجوانان و در مجموع ۱۱ مدال کسب کرده است.