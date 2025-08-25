به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت‌الاسلام محمد ابراهیم، رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد با اشاره به برپایی اجلاس روز جهانی مسجد با حضور مقامات ارشد نظام، ائمه جماعات و فعالان مسجدی استان تهران گفت: این اجلاس ششم شهریور ماه برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام محمد ابراهیم با بیان اینکه امسال شعار اجلاس روز جهانی مسجد «مسجد، محور وحدت، سنگر مقاومت»، است، افزود: تفاوت اجلاس امسال با سال‌های گذشته در این است که به صورت ویژه میزبان ائمه جماعات مساجد پرچم‌دار هستیم، چراکه در جریان حمله رژیم صهیونیستی و دفاع مقدس ۱۲ روزه، مساجد سنگر مقاومت و محور وحدت در محلات بودند.

وی افزود: مرکز رسیدگی به امور مساجد با همکاری دستگاه‌ها و نهاد‌های عضو قرارگاه ملی مسجد در این اجلاسیه، از این مساجد با هدف الگودهی، به شکل ویژه قدردانی می‌کند.

رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد ادامه داد: این مساجد و ائمه جماعات آن با الگوبرداری از مسجد جامع خرمشهر که در هجوم رژیم بعثی نماد و سنگر مقاومت شد، ایستادگی کردند و ایستادند.

حجت الاسلام ابراهیم دربارۀ دیگر برنامه‌های روز جهانی مسجد، گفت: تجلیل از ائمه جماعات شهید همچون سنوات گذشته ذیل برنامه‌های اجلاس مورد توجه است؛ سال گذشته از شهید جمهور آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی تجلیل کردیم؛ شهید رئیسی دو دهه امام جماعت یکی از مساجد تهران بود؛ امسال نیز از حجت الاسلام نیازمند تجلیل می‌کنیم که به همراه خانواده در حمله رژیم صهیونیستی به شهادت رسید.

وی با بیان اینکه ائمه جماعات در این جنگ دوازده روزه سنگر مسجد را مستحکم و فعال نگاه داشتند، افزود: در این ایام اتفاق ویژه‌ای رقم خورد و برگ زرینی از فعالیت‌های مسجدی به وقوع پیوست، برای مثال چند مسجد که در نزدیکی محل اصابت پرتابه‌ها و موشک‌های رژیم صهیونیستی قرار داشتند، تخریب شده یا آسیب دیدند، با این وجود امام جماعت و مردم با بیرون کشیدن فرش‌ها از میان آوار‌ها و اقامه نماز در کوچه، اجازه ندادند که نماز جماعت تعطیل شود و تلاش مردم برای بازگشت به زندگی عادی با محوریت مسجد در این مناطق ادامه یافت.

رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد گفت: مثال دیگر زمانی بود که مامومین حین اقامه نماز قضای ظهر بودند که به صورت هفتگی در یکی از مساجد برگزار می‌شد، اما در همان زمان، موشک رژیم صهیونیستی در جوار و نزدیک این مسجد اصابت کرد و شیشه‌ها شکست و مسجد هم آسیب دید، اما مردم حین نماز شیشه‌ها را کنار زدند و نماز را ادامه دادند و بعد از نماز هم مسجد را تعطیل نکردند، بلکه به کمک نیرو‌های امدادی و امنیتی و با قرنطینه محله و پذیرایی از این نیرو‌ها در ایستگاه‌های صلواتی، مقاومت و سلحشوری نشان دادند.

حجت الاسلام ابراهیم با بیان اینکه فعالیت مسجد در جنگ دوازده روزه به مثابه قوت قلب در محلات بود اظهار کرد: این فعالیت‌ها مشت محکمی بر دهان دشمن است تا بدانند که مردم هیچ‌گاه در دفاع از مملکت و مرز و بوم خود، هیچ سنگری به ویژه مسجد را رها نمی‌کنند ولو با اهدای جان خود و فرزندانشان؛ مردم همواره مدافع این مملکت خواهند بود.

وی با تاکید بر توجه ویژه رئیس جمهور به نقش مساجد در کاهش آسیب‌های اجتماعی و افزایش مشارکت‌های مردمی در قالب قرارگاه ملی مسجد گفت: تاکید ریاست جمهور بر فعالیت‌های محله محور است و مساجد می‌توانند نقش اساسی در این برنامه‌ها داشته باشند بر همین اساس گسترش فعالیت مساجد در محور‌های پنجگانه معنویت دعا و مناجات، معرفت افزایی و جهاد تبیین، حفاظت و امنیت محله، معیشت و اشتغال، امداد، نجات و درمان انجام شده است که مساجد پرچمدار، آغازگر این فعالیت‌ها بوده و به مرور این فعالیتها، با محور قرار گرفتن مساجد توسعه خواهد یافت.

رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد تهران گفت: در «مساجد برقرار» قطعاً سه وعده نماز جماعت برگزار می‌شود. این مساجد از اذان صبح تا بعد از نماز مغرب فعال هستند. هم اکنون ۷۰۰ مسجد در تهران به عنوان مسجد برقرار، توانسته‌اند مسجد را فعال نگه دارند.

گفتنی است: این اجلاسیه هر سال در ۳۱ مرداد برگزار می‌شد، اما امسال به دلیل همزمانی این روز با ایام شهادت پیامبر اکرم (ص) و امام حسن مجتبی (ع)، به ششم شهریور ماه موکول شد.