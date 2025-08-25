۴۰۰ مگاوات برق خورشیدی در بوشهر وارد مدار میشود
استاندار بوشهر با اشاره به اجرای طرحهای مختلف برق خورشیدی، گفت: تا پایان تابستان سال آینده، ۴۰۰ مگاوات برق خورشیدی در استان وارد مدار میشود.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، ارسلان زارع در آیین افتتاح و آغاز عملیات اجرایی طرحهای برقرسانی در دیلم با گرامیداشت هفته دولت بیان کرد: امسال که از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به نام سال "سرمایهگذاری برای تولید" نامگذاری شده، از سرمایهگذاران عزیزی که مجاهدت کرده و در حوزه انرژی سرمایهگذاری میکنند، تقدیر میکنم.
وی اظهار کرد: یکی از مهمترین منابع انرژی در دنیای کنونی، انرژی پاک تجدیدپذیر از نوع خورشیدی است که در استان بوشهر با توجه به روزهای آفتابی و زاویه تابش مناسب خورشید، ظرفیت قابل توجهی در این عرصه داریم و سرمایهگذاری در این حوزه، توجیهپذیر است.
استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: بحمدالله سرمایهگذاریهای خوبی در حوزه انرژی خورشیدی در استان بوشهر صورت گرفته و دولت نیز در حوزه واگذاری زمین و پرداخت تسهیلات و سپس خرید تضمینی، حمایت لازم را داشته و دارد.
وی یادآور شد: امسال با واگذاری بیش از هزار هکتار زمین و سرمایهگذاری صورت گرفته، برای تولید ۷۰۰ مگاوات برق، قرارداد منعقد شده که تا پایان تابستان سال آینده و اوج مصرف برق، تولید ۴۰۰ مگاوات برق خورشیدی هدفگذاری شده و در ادامه تا ۷۰۰ مگاوات خواهد رسید.
زارع ادامه داد: با وارد مدار شدن این میزان برق خورشیدی، بخش زیادی از کمبود برق استان جبران میشود و خاموشیها کاهش مییابد.
وی از آغاز عملیات اجرایی ساخت نیروگاه ۲۴ مگاواتی در دیلم خبر داد و گفت: این طرح با اعتباری بالغ بر ۸۴۰ میلیارد تومان اجرایی میشود.