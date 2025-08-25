۴۰۰ مگاوات برق خورشیدی در بوشهر وارد مدار می‌شود

استاندار بوشهر با اشاره به اجرای طرح‌های مختلف برق خورشیدی، گفت: تا پایان تابستان سال آینده، ۴۰۰ مگاوات برق خورشیدی در استان وارد مدار می‌شود.