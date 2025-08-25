به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان اصفهان، با گرامیداشت هفته دولت گزارش خدمات این نهاد را ارائه کرد و گفت: در یک سال گذشته بیش از ۸۷ هزار خدمت بهداشتی و درمانی به مددجویان ارائه شده که شامل تامین تجهیزات درمانی بیماران صعب‌العلاج، پرداخت هزینه‌های فرانشیز، خدمات ویژه درمان، رفع سوءتغذیه مادران باردار و شیرده، حمایت از بیماران زمین‌گیر و خدمات اختصاصی برای سالمندان بوده است.

کریم زارع افزود: این خدمات با صرف اعتباری افزون بر ۱۳۰ میلیارد تومان ارائه و

برای تامین هزینه‌های جاری زندگی، بیش از دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان کمک‌هزینه معیشت به ۱۲۲ هزار خانوار تحت حمایت پرداخت شده است.

وی گفت: همچنین برای کمک به ازدواج دختران تحت حمایت و بهبود کیفیت زندگی خانواده‌ها، بیش از ۱۰ هزار و ۵۰۰ جهیزیه و لوازم ضروری زندگی به ارزش ۱۷۳ میلیارد تومان تامین و در اختیار نوعروسان قرار گرفته است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان اصفهان افزود: پرداخت حق بیمه اجتماعی برای ۹۸۰۰ نفر از زنان سرپرست خانوار به‌ویژه زنان روستایی و عشایر و نیز مددجویان شاغل در طرح‌های اشتغال، با هزینه‌ای بیش از ۵۲ میلیارد تومان از دیگر خدمات کمیته امداد است.

زارع در خصوص مسکن مددجویان هم گفت: ساخت ۳۵۱ واحد مسکن مددجویی، خرید ۳۱۶ واحد مسکن و تعمیر یا بهسازی بیش از ۳۱۰۰ واحد مسکن مددجویی با ۱۶۸ میلیارد تومان از خدمات ارائه شده در این خصوص بوده است.