وزرای امور خارجه ایران و عراق ضمن محکومکردن شدید جنایات رژیم صهیونیستی در محرومکردن مردم مظلوم غزه از دسترسی به نیازهای اولیه زندگی بر ضرورت اقدام عملی کشورهای اسلامی و عربی بر پایان دادن به محاصره غذایی و دارویی، توقف نسلکشی و مجازات جنایتکاران تاکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «سیدعباس عراقچی» وزیر امورخارجه کشورمان که برای شرکت در نشست فوق العاده وزرای امور خارجه سازمان همکاری اسلامی به جده سفر کرده است، امروز دوشنبه ۳ شهریور ماه در حاشیه این اجلاس با «فواد حسین» وزیر خارجه عراق دیدار و گفتوگو کرد.
وزیر خارجه کشورمان در ابتدای این دیدار، ضمن تشکر و تقدیر از دولت و ملت عراق به خاطر میزبانی شایسته از زائرین اربعین حسینی، این مراسم بزرگ شیعیان را نماد همبستگی و قدرت شیعیان جهان دانستند.
وزرای امور خارجه ایران و عراق در این دیدار، با محکومکردن شدید جنایات رژیم صهیونیستی در محرومکردن مردم مظلوم غزه از دسترسی به نیازهای اولیه زندگی بهویژه غذا و آب و دارو، بر ضرورت اقدام عملی کشورهای اسلامی و عربی برای پایان دادن به محاصره غذایی و دارویی این باریکه، امدادرسانی به مردم بیدفاع غزه، توقف نسلکشی و محاکمه و مجازات جنایتکاران تاکید کردند.
طرفین ضمن مرور روابط دوجانبه و تاکید بر اهمیت گسترش همکاریها در حوزههای مختلف سیاسی، اقتصادی، بر اجرای کامل و مؤثر توافقات دوجانبه، بهویژه تفاهم نامه امنیتی و تکمیل پروژه راهآهن شلمچه-بصره تصریح کردند.
وزیر امور خارجه، روز یکشنبه ۲ شهریورماه در رأس هیأتی دیپلماتیک به منظور شرکت در اجلاس فوقالعاده وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی عازم جده شد. هدف از این اجلاس، بررسی فاجعه انسانی در غزه، هماهنگی برای ارائه کمکهای فوری، و همچنین بررسی ابعاد حقوقی و سیاسی قصد رژیم صهیونیستی برای اشغال دائم غزه است.