رئیس اتحادیه تولیدکنندگان فرش دستباف از وضعیت نامناسب بازار این محصول خبر داد و گفت: به علت شرایط رکودی و مشکلات صادرات، تولید فرش دستباف به شدت کاهش یافته است.
آقای مسعود سپهرزاد در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما؛ گفت: حدود ۸۰ درصد از تولید فرش باید صادر شود، اما به دلیل تحریمها و موانع انتقال ارز، این امکان فراهم نیست.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان فرش دستباف با اشاره به افت شدید صادرات، گفت: در گذشته صادرات سالانه به ۵۰ میلیون دلار میرسید، اما در ششماهه نخست سال حتی به نیمی از آن رقم هم نرسیدهایم.
رکود تولید و از دست رفتن بازارهای جهانی
به گفته سپهرزاد، این شرایط باعث شده تا تولیدکنندگان به دلیل نبود بازار فروش، از توسعه تولید خودداری کنند، زیرا هزینههای تولید و دستمزد بافندگان باید پرداخت شود.
وی با اشاره به بازارهای صادراتی فرش ایران، افزود: پیشتر به کشورهای اروپایی، آمریکا، ژاپن، استرالیا و آفریقای جنوبی صادرات داشتیم، اما اکنون این بازارها تقریباً از دست رفتهاند. حتی شرکتهای زنجیرهای اروپایی نیز به علت محدودیتهای بانکی و تحریمها خرید خود را متوقف کردهاند.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان فرش دستباف، مهمترین مانع پیشروی صادرات فرش ایرانی را بازگشت ارز دانست و گفت: اگر صادرکنندهای بخواهد ارز حاصل از فروش فرش را از مبادی قانونی برگرداند، مجبور است ارز را با نرخ آزاد بخرد و با نرخ بسیار پایینتر به سیستم دولتی تحویل دهد که این اختلاف سنگین عملاً تولیدکننده را متضرر میکند.
کاهش نیم میلیونی بافندگان و بیمهری به صنعت فرش
سپهرزاد همچنین از کاهش شدید تعداد بافندگان خبر داد و گفت: تعداد بافندگان از حدود دو میلیون نفر در سال گذشته به یک و نیم میلیون نفر رسیده است.
وی ادامه داد: حدود ۷ میلیون نفر از جمعیت کشور به صورت مستقیم و غیرمستقیم در این صنعت فعال هستند.
وی با گلایه از عدم حمایت دولتی از این جامعه بزرگ؛ گفت: این جامعه بزرگ بدون حمایت دولتی و صرفاً با سرمایه شخصی فعالیت میکنند، مالیات و عوارض میپردازند و برای معرفی فرش ایرانی هزینه میکنند، اما متأسفانه مورد بیمهری قرار گرفته اند.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان فرش دستباف ابراز امیدواری کرد با حمایت دولت و رفع موانع، رکود صنعت فرش دستباف به پایان برسد و بازارهای جهانی این محصول ارزشمند احیا شود.