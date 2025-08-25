همبستگی جهانی با غزه از اروپا تا استرالیا
هزاران نفر در سراسر جهان از اروپا تا استرالیا در اعتراض به بحران انسانی در غزه به خیابانها آمدند و خواستار توقف نسلکشی، تحریم اسرائیل و پایان فروش تسلیحات به این رژیم شدند، اقدامی که پس از اعلام رسمی قحطی در غزه، شدت گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، در پی اعلام رسمی قحطی و گرسنگی در نوار غزه و افزایش شمار قربانیان غیرنظامی فلسطینی، هزاران نفر در سراسر جهان روز یکشنبه در تجمعاتی گسترده حضور یافتند و با سر دادن شعارهایی علیه نسلکشی، خواستار اقدام فوری جامعه بینالملل برای توقف حملات رژیم صهیونیستی و ارسال کمکهای بشردوستانه به غزه شدند.
انگلیس؛ تظاهرات حامیان فلسطین مقابل سفارت رژیم اسرائیل در لندن
هزاران نفر از حامیان فلسطین روز جمعه مقابل سفارت رژیم اسرائیل در لندن تجمع کردند تا توجه جهانیان را به بحران انسانی در غزه جلب کنند. خبرگزاری «آناتولی» گزارش داد که تظاهرکنندگان با ضربه زدن به قابلمهها و ماهیتابهها، سیاست گرسنگیدادن رژیم صهیونیستی در نوار غزه را محکوم کردند.
بن جمال، رئیس «کمپین همبستگی با فلسطین» (PSC) و یکی از سازماندهندگان این تظاهرات، در سخنرانی خود در برابر جمعیت با اشاره به «وحشیگری» رژیم صهیونیستی گفت: اسرائیل با تهاجم زمینی خود بیش از یک میلیون نفر را مجبور به فرار از شهر غزه خواهد کرد. امروز دولتهای ما تنها حرفهای پوچ و محکومکننده میزنند و هیچ اقدام عملی نمیکنند.
این تظاهرات در حالی برگزار شد که گروه کوچکی از حامیان رژیم اسرائیل با تظاهرات در نزدیکی سفارت، سعی کردند تظاهرکنندگان حامی فلسطین را تحریک کنند، اما پلیس مداخله کرد.
سوئد؛ اعتراضات در استکهلم علیه اشغالگری رژیم صهیونیستی
صدها نفر از حامیان فلسطین در استکهلم روز شنبه در اعتراض به طرح اشغال غزه توسط رژیم صهیونیستی تجمع کردند. معترضان پلاکاردهایی در درست داشتند که روی آنها شعارهایی از جمله «کودکان در غزه کشته میشوند» و «مدارس و بیمارستانها بمباران میشوند» نوشته شده بود. تظاهرکنندگان همچنین شعارهایی مانند «آزادی برای فلسطین» سر دادند.
معترضان به سمت ساختمان وزارت خارجه سوئد راهپیمایی و اعلام کردند که دولت سوئد واکنش کافی نسبت به حملات و اشغالگری رژیم اسرائیل نشان نداده است.
این در حالیست که وزارت بهداشت فلسطین گزارش داده است که بیش از ۶۲ هزار فلسطینی، عمدتاً زنان و کودکان، در نتیجه حملات رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند.
بلژیک؛ حمله با سلاح سرد به تظاهرکنندگان در بروکسل
حامیان مرم مظلوم فلسطین و غزه در بلژیک نیز در محکومیت جنایت رژیم اسرائیل و محاصره غذایی در این باریکه دست به تظاهرات زدند.
در بروکسل، یک نفر در جریان حمله با سلاح سرد به تظاهرکنندگان حامی فلسطین زخمی شد. پلیس یک مظنون را بازداشت کرد و منطقه برای تحقیقات بیشتر قرنطینه شد.
دانمارک؛ تظاهرات گسترده ۱۰ هزار نفری حامیان فلسطین در کپنهاگ
بیش از ۱۰ هزار نفر روز گذشته (یکشنبه) در تظاهراتی در حمایت از مردم فلسطین در کپنهاگ شرکت کردند و خواستار پایان جنگ در غزه و بهرسمیت شناختن کشور فلسطین توسط دانمارک شدند.
در حالیکه کشورهای بزرگ اروپایی از جمله انگلیس، فرانسه تمایل خود را برای به رسمیت شناختن دولت فلسطین اعلام کردهاند، دانمارک اعلام کرده است که هیچ برنامهای برای بهرسمیت شناختن کشور فلسطین در آینده نزدیک ندارد.
«عرب نیوز» گزارش داد که حدود ۱۰۰ هزار سازمان از جمله «آکسفام»، «صلح سبز» و «عفو بینالملل» و فعالانی از جمله گرتا تونبرگ، فعال شناختهشده سوئدی، در این راهپیمایی حضور داشتند.
معترضان که بسیاری از آنها خانوادههایی با فرزندان خردسال بودند، با تجمع در مقابل پارلمان دانمارک، شعارهایی مانند «فروش سلاحها را متوقف کنید»، «فلسطین آزاد» و «دانمارک به نسلکشی نه میگوید» سر دادند.
تظاهرات اروپایی بخشی از جنبش جهانی حمایت از فلسطین بود که در کشورهای دیگر نیز همزمان برگزار شد. حضور گسترده معترضان این پیام را به دولتها و جامعه بینالملل ارسال کرد که اقدامات فوری برای جلوگیری از اقدامات رژیم صهیونیستی باید در اولویت قرار گیرد.
استرالیا؛ بزرگترین تجمع حامی فلسطین در تاریخ این کشور
دهها هزار نفر در شهرهای بزرگ استرالیا از جمله سیدنی، بریزبن و ملبورن به خیابانها آمدند تا وضعیت انسانی بحرانی در غزه را محکوم کنند. گروه «اقدام برای فلسطین» اعلام کرد که روز یکشنبه بیش از ۴۰ تجمع در سراسر استرالیا در اعتراض به جنگ و نسلکشی رژیم صهیونیستی برگزار شد.
در بریزبن، رماه ناجی سخنگوی «عدالت برای فلسطین مَگَنجین» و یکی از سازماندهندگان این تظاهرات گفت: «این بزرگترین تجمع حامی فلسطین است که این شهر تاکنون دیده است.»
در سیدنی و ملبورن، هزاران نفر با پرچمهای فلسطین و شعارهایی مانند «فلسطین آزاد» و «اسرائیل را تحریم کنید» تجمع کردند. سخنگوی گروه «اقدام برای فلسطین» در سیدنی گفت که سد حمایت از فلسطین و مخالفت با نسلکشی شکسته شده است.
معترضان خواستار تحریم اسرائیل و توقف صادرات تسلیحات نظامی شدند. حضور گسترده مردم باعث شد خیابانهای اصلی بسته و مسیرهای جایگزین برای راهپیمایی انتخاب شود.
همچنین «الجزیره» گزارش داد که سازماندهندگان تخمین میزنند که بیش از ۳۰۰ هزار نفر در این تظاهرات شرکت کردند.
کنیا و سنگال؛ اعلام همبستگی آفریقا با مردم فلسطین
روز یکشنبه، اعتراضاتی در همبستگی با فلسطینیان در غزه در نقاط دیگر جهان، از جمله در کنیا، و سنگال برگزار شد.
در نایروبی، صدها موتورسوار با شعار «فلسطین آزاد» راهپیمایی کردند و از ناتوانی جامعه بینالملل در توقف حملات رژیم اسرائیل انتقاد کردند.
کاترین سوی، خبرنگار «الجزیره» از نایروبی گزارش داد که معترضان در همبستگی با فلسطینیان غزه ایستادهاند.
این خبرنگار گفت: آنها اینجا تصاویری وحشتناک از کودکان گرسنه و والدینی که هنگام تهیه غذا برای خانوادههایشان کشته میشوند را دیدهاند و اکنون میگویند که «دیگر بس است».
در داکار، پایتخت سنگال، معترضان حملات رژیم صهیونیستی به غزه را محکوم و خواستار ورود کمکهای بشردوستانه به این باریکه شدند.
مالزی؛ حمایت گسترده از مردم غزه با فراخوان نخستوزیر
همبستگی جهانی با غزه از اروپا و آفریقا تا آسیا در حالی ابراز شد که در کوالالامپور، هزاران نفر به درخواست انور ابراهیم نخستوزیر مالزی تجمع کردند.
طبق گزارش «الجزیره»، انور ابراهیم اعلام کرد این راهپیمایی گسترده سرآغاز تشکیل گروهی از فعالان برای ارسال کمکهای بشردوستانه به غزه خواهد بود.
تظاهرات جهانی نشاندهنده موج رو به رشد حمایت از فلسطینیان و اعتراض به اقدامات رژیم صهیونیستی است. معترضان در استرالیا، اروپا و آسیا خواستار توقف نسلکشی، اعمال تحریم و پایان تجارت تسلیحاتی با اسرائیل شدند و تاکید کردند که جامعه بینالملل مسئولیت انسانی و قانونی برای پیشگیری از فجایع انسانی دارد.
این اعتراضات همچنین بار دیگر بر نقش حیاتی مردم در فشار به سیاستمداران برای رعایت حقوق بشر و مسئولیتهای قانونی بینالمللی تاکید کرد و نشان داد که سکوت دیگر پذیرفتنی نیست.
تظاهرات پس از آن شدت گرفت که نهاد «طبقهبندی یکپارچه مراحل امنیت غذایی» (IPC) قحطی در شهر غزه را به طور رسمی اعلام کرد که نقطه تحولی در پرونده جنایت و نسلکشی در این منطقه توسط رژیم صهیونیستی به شمار میرود.
دیوان کیفری بینالمللی (ICC) در نوامبر ۲۰۲۴ (آذر ۱۴۰۳) حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو نخستوزیر اسرائیل و یوآو گالانت وزیر جنگ پیشین او، به اتهام ارتکاب جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و استفاده از گرسنگی به عنوان یک سلاح علیه مردم غزه صادر کرد. همچنین پرونده نسلکشی اسرائیل علیه فلسطینیان در دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ) در جریان است.
بیش از نیم میلیون نفر، تقریباً یکچهارم جمعیت غزه، در معرض گرسنگی شدید قرار دارند و بسیاری در خطر مرگ ناشی از سوءتغذیه هستند. این در حالی است که نزدیک به دو میلیون نفر در نتیجه حملات اسرائیل آواره شدهاند.
همزمان با اینکه جهان بر مسئله بحران گرسنگی در غزه متمرکز است، دسترسی به آب سالم برای فلسطینیها به امری ناممکن تبدیل شده و نهادهای امدادی نسبت به کمآبی مرگبار، جاریشدن فاضلاب در خیابانها و شیوع بیماریها هشدار دادهاند.