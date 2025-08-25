پخش زنده
عملیات اجرایی و بهره برداری از ۷۷ طرح عمرانی در شهرستان آبادان در هفته دولت آغاز خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ معاون استاندار و فرماندار ویژه آبادان در نشست بررسی طرحهای عمرانی شهرستان گفت: به مناسبت گرامیداشت هفته دولت ۴۳ طرح با اعتباری بالغ بر یک هزار و ۷۲۳ میلیارد ریال افتتاح و ۳۴ طرح با اعتباری بالغ بر ۶ هزار و ۳۱۵ میلیارد ریال تامین اعتبار و عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.
خسرو پیرهادی افزود: طرحهای شهرستان آبادان توسط ۱۲ دستگاه اجرایی تقسیم و از لحاظ تامین اعتبار در رتبه اول و از نظر طرحهای قابل افتتاح در رتبه ۱۴ استان خوزستان قرار دارد.
او ادامه داد: طرحهایی در بخش اقتصاد، صنعت، کشاورزی، شهرداری، شهرکهای صنعتی، جهاد کشاورزی، شیلات، بنیاد مسکن و دهیاریهای شهرستان نیز اجرایی شده است.
پیرهادی به اجرا و واگذاری ۵۶ استخر پرورش میگو در مجتمع چوئبده، ۶۰ طرح پروش ماهی شامل ۱۲۰ استخر در شهرستان آبادان اشاره کرد و گفت: ۱۸۰ واحد سردخانه ۳۰ تا ۵۰ تنی نیز در هفته دولت افتتاح و به بهرهبرداری خواهد رسید.
فرماندار ویژه آبادان به اجرا و بهره برداری از ۳۰ کیلومتر لایروبی انهار سنتی و تسطیح ۷۰ هکتار از زمینهای کشاورزی شهرستان آبادان اشاره کرد و افزود: ۸۵ درصد مجوزهای درخواستی در شهرستان صادر شده است.