شبکه نمایش سیما با پخش فیلمهای سینمایی «همه دختران من» و «مستاجر» خاطرات سینما را زنده میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، شبکه نمایش سیما، فیلم سینمایی «همه دختران من» را امشب ساعت ۱۹ روی آنتن میبرد.
فیلم سینمایی «همه دختران من» به کارگردانی اسماعیل سلطانیان، نیز دوشنبه ۳ شهریور ماه از شبکه نمایش پخش میشود.
در خلاصه داستان این فیلم آمده است: اسفندیار پدر شش دختری که آرزوی داشتن یک پسر را دارد، اکنون در انتظار تولد هفتمین فرزند خود به سر میبرد و گمان دارد که این بار صاحب پسر خواهد شد. اما وقتی به بیمارستان میرود در مییابد این نوزاد هم دختر است. تولد هفتمین دختر تحولاتی در زندگی او پدید میآورد.
در این فیلم زنده یاد فردوس کاویانی، زنده یاد نادیا دلدارگلچین، نسرین مقانلو، علی مصفا، زنده یاد ابراهیم آبادی، مجید قناد، محمدعلی مژدهی و عباس محبی به هنرمندی پرداختهاند.
«همه دختران من» سه شنبه ۴ شهریور ماه در ساعتهای ۳ و ۱۱ بازپخش خواهد شد.
فیلم سینمایی «مستاجر»
فیلم سینمایی «مستاجر» سهشنبه ۴ شهریور از شبکه نمایش پخش میشود؛ اثری محبوب و خاطرهانگیز که با روایت طنز و بازیهای درخشان بازیگرانش، بار دیگر مهمان خانههای مخاطبان خواهد بود.
فیلم سینمایی «مستاجر» به کارگردانی رحیم رحیمی پور و تهیه کنندگی امیرحسین شریفی سه شنبه شب ساعت ۱۹ از شبکه نمایش پخش میشود.
در خلاصه داستان این فیلم آمده است: حمید که با پدرش اختلاف دارد همراه با همسرش مریم خانه پدری را ترک میکند و در آپارتمانی اجارهای ساکن میشوند که پیرمرد و پیرزنی بداخلاق صاحب آن هستند و مستأجرهای بچه دار را نمیپذیرند.
مریم که باردار است تلاش میکند که صاحب خانه و همسایهها از باردار بودن او مطلع نشوند...
عبدالرضا اکبری، پروین سلیمانی، مهشید افشارزاده، عزت الله رمضانی فر، اسدالله یکتا، مهوش وقاری، جهانگیر فروهر، هادی اسلامی، آتش تقیپور، محمدعلی ورشوچی، علی کسمایی، حبیب دهقان نسب، مهدی فتحی و صدیقه کیانفر از جمله بازیگرانی هستند که در این فیلم سینمایی ایفای نقش کردهاند.
فیلم سینمایی «مستاجر» چهارشنبه ۵ شهریور ماه ساعتهای ۳ و ۱۱ بازپخش میشود.