پخش زنده
امروز: -
مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی گفت: تا پایان سال گذشته، ظرفیت نصبشده صنعت پتروشیمی به ۷۵ میلیون تن محصول رسیده که ۷۸ درصد آن عملیاتی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «حسن عباسزاده» در سومین همایش و نمایشگاه زنجیره ارزش، با مرور وضعیت فعلی صنعت، با اشاره به ظرفیت نصبشده ۷۵ میلیونتنی پتروشیمی کشور، چالشهای بازار، کمبود خوراک و لزوم توسعه دانش فنی را از مهمترین اولویتهای برنامه هفتم توسعه دانست.
وی، هدف اصلی برگزاری همایش را بررسی عمیق چالشهای توسعه زنجیره ارزش و جبران عقبماندگیها اعلام کرد و یادآور شد: از سال ۱۳۹۹ تعریف مشخصی برای زنجیره ارزش ارائه شده و بررسیها نشان میدهد برخی حلقهها پیشرفت کمی داشته یا در عمل متوقف ماندهاند؛ حلقههایی که در صنعت جهانی رایج هستند اما در ایران هنوز به اجرا درنیامدهاند.
به گفته مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی، برنامه هفتم توسعه بر تمرکز و تعریف دقیق بخشهای هدفمند زنجیره ارزش تاکید دارد و این شرکت علاوه بر اجرای وظایف محوله، مسئولیت هدایت و سیاستگذاری طرحها را بر عهده گرفته است.
عباسزاده گفت: تا پایان سال گذشته، ظرفیت نصبشده صنعت پتروشیمی به ۷۵ میلیون تن محصول رسیده که ۷۸ درصد آن عملیاتی شده است. تامین خوراک پایدار همچنان مهمترین مانع تولید است و سرمایهگذاری انجامشده در ایجاد این ظرفیت، به حدود ۱۸ میلیارد دلار رسیده است.
تولید، فروش و ارزش محصولات
وی تصریح کرد: در سال گذشته، حدود ۴۲.۳ میلیون تن محصول به فروش رسید که ارزشی افزون بر ۲۳.۸ میلیارد دلار داشت. میانگین ارزش هر تن محصول نزدیک به ۶۰ دلار بوده و محصولات صادراتی به علت شرایط بازار جهانی ارزشی پایینتر از تولیدات داخلی داشتند.
عباسزاده دستیابی به دانشهای فنی را یکی از چالشهای محوری زنجیره ارزش دانست و ادامه داد: هرچند کسب این دانش امروز نسبت به گذشته آسانتر و انحصار آن از دست چند کشور خاص خارج شده، اما همچنان مسیری پیچیده دارد.
وی به تغییرات سختگیرانه مقررات بینالمللی در زمینه کاهش کربن و کنترل آلودگیهای دریایی اشاره کرد و گفت: ایران همراه با کشورهایی چون عربستان و چین در مذاکرات این حوزه حضور دارد و هفته آینده نیز با حضور رئیس سازمان محیط زیست کشور، جلسهای برای اطلاعرسانی و آگاهیبخشی برگزار خواهد شد.
مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی گفت: باید اطمینان حاصل کنیم که طراحی و تولید محصولات جدید با معاهدات بینالمللی تطابق دارد تا در آینده با محدودیت صادراتی مواجه نشویم.