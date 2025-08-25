پخش زنده
چهارمین جشنواره خرما بافق، تلفیقشده با هفتمین جشنواره تابستانه، از ۱۹ تا ۲۱ شهریورماه در نخلستان ابتدای شهر بافق برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، دبیر جشنواره گفت: برنامهها در قالب پنج کمیته اطلاعرسانی و روابط عمومی، علمی و تخصصی، گردشگری، فرهنگ و هنر و رسانه، و مالی و پشتیبانی طراحی شده و بخش عمده امور اجرایی بر عهده شهرداری است.
اسما حسینی افزود: تاکنون حدود ۳۸ غرفه برای عرضه محصولات خرمایی، صنایعدستی حصیری، ورکشاپهای تخصصی و فروش خرما از شهرستان بافق و شهرستانهای مهمان پیشبینی شده است.
وی ادامه داد: غرفههایی برای معرفی فرآوردههای خرما و محصولات جانبی نیز به فعالان این صنعت اختصاص یافته است.
علی فلاح فرماندار بافق گفت: در بخش علمی نیز پنلهای تخصصی کشاورزی با حضور متخصصان نخیلات برگزار خواهد شد و مسئولان استانی نیز زمینه بهرهگیری از وامهای تبصرهای و تسهیلات بانکی برای مکانیزهکردن فرآیندهای کشاورزی را فراهم میکنند.
فلاح هدف اصلی این جشنواره را انتقال دانش و تجربه در حوزه نخیلات عنوان کرد.
همچنین محمدرضا نوروززاده شهردار بافق از آغاز رسمی احداث نخلستان چهلباغ طیبه شهرداری خبر داد که با بیش از ۴۰ هزار اصله نخل اصلاحشده و مرغوب اجرا خواهد شد تا جایگاه این شهر به عنوان شهر ملی حصیربافی تقویت شود.
گفتنی است در شهرستان بافق حدود ۲ هزار هکتار نخلستان وجود دارد و بیش از ۲ هزار بهرهبردار نخیلات در این بخش فعالیت دارند.