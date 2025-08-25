به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، دبیر جشنواره گفت: برنامه‌ها در قالب پنج کمیته اطلاع‌رسانی و روابط عمومی، علمی و تخصصی، گردشگری، فرهنگ و هنر و رسانه، و مالی و پشتیبانی طراحی شده و بخش عمده امور اجرایی بر عهده شهرداری است.

اسما حسینی افزود: تاکنون حدود ۳۸ غرفه برای عرضه محصولات خرمایی، صنایع‌دستی حصیری، ورکشاپ‌های تخصصی و فروش خرما از شهرستان بافق و شهرستان‌های مهمان پیش‌بینی شده است.

وی ادامه داد: غرفه‌هایی برای معرفی فرآورده‌های خرما و محصولات جانبی نیز به فعالان این صنعت اختصاص یافته است.

علی فلاح فرماندار بافق گفت: در بخش علمی نیز پنل‌های تخصصی کشاورزی با حضور متخصصان نخیلات برگزار خواهد شد و مسئولان استانی نیز زمینه بهره‌گیری از وام‌های تبصره‌ای و تسهیلات بانکی برای مکانیزه‌کردن فرآیند‌های کشاورزی را فراهم می‌کنند.

فلاح هدف اصلی این جشنواره را انتقال دانش و تجربه در حوزه نخیلات عنوان کرد.

همچنین محمدرضا نوروززاده شهردار بافق از آغاز رسمی احداث نخلستان چهل‌باغ طیبه شهرداری خبر داد که با بیش از ۴۰ هزار اصله نخل اصلاح‌شده و مرغوب اجرا خواهد شد تا جایگاه این شهر به عنوان شهر ملی حصیربافی تقویت شود.

گفتنی است در شهرستان بافق حدود ۲ هزار هکتار نخلستان وجود دارد و بیش از ۲ هزار بهره‌بردار نخیلات در این بخش فعالیت دارند.